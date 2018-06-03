Вице-президент «Монако»: «Головин интересен нам. Переговоров с ЦСКА пока не ведем»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин интересен «Монако», но на данный момент стороны не ведут переговоров по трансферу. Об этом заявил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

– Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин – это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная.

– Но, значит, интерес к нему есть?

– Головин – талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, «Монако» проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.

Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро.

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