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    Вице-президент «Монако»: «Головин интересен нам. Переговоров с ЦСКА пока не ведем»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин интересен «Монако», но на данный момент стороны не ведут переговоров по трансферу. Об этом заявил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

    – Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин – это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная.

    – Но, значит, интерес к нему есть?

    – Головин – талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, «Монако» проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.

    Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро.

    7 топ-клубов Европы, где может оказаться Головин

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 14:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 июня 2018, 15:26

      Все ЧМ покажет. И ценник и кто потом захочет купить

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      Рейтинг: +1819

      gor77 3 июня 2018, 14:54

      Сейчас очень много будет разных "клубов, которые ведут переговоры с Головиным или Смоловым или ..."
      Так что надо спокойно относиться к этим "новостям"!

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