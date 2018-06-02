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«Монако» готов заплатить за Головина 18 миллионов

2 июня 2018, 18:36
33

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как уже ранее сообщалось, может перейти в «Монако».

Монегаски готовы заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро. В ближайшее время французский клуб может направить армейцам официальное предложение.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Австрии (0:1) посетил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, специалист просматривал как раз Головина.

В прошедшем сезоне российский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (33)
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Ахимас Вельде
1527954105
Не хотел бы видеть его в этом толерантном чемпионате.
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oyabun
1527954326
Интересно, кто распространяет всю эту дезу про Головина? Его агент? Не удивлюсь если так.
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Куртуазные манеры
1527954396
Если на ЧМ блеснет, лучше предложения будут.
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Антибиотик
1527954635
Уходить на повышение в Европу и в какую-то Францию?! Глупо, лучше уж, как Карпин с Мостовым в своё время играли за Сельту. А во Франции у нас кто играл, Панов, Сычев? Там же европейскую карьеру и закончили, если я не ошибаюсь.
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CSKA471
1527955169
Как говоиил ранее, самый классный вариант, в Монако имеют прокачивать таланты, и потом зарабатывать на них, пару лет поиграет, а там если не звезданет, уедет дальше на повышение!!!
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серега кашин
1527955527
не стоит он таких денег
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amazonaws
1527963897
«Монако» оценил??? Так Головин столько НЕ СТОИТ!!! От силы 5-6 лямов - не больше, а даже меньше! Очень даже похоже на отмывание. А потом, ЦСКА нет смысла отпускать Головина. У них нет другого для замены. ЦСКА нужны деньги для усиления - 5-6 игроков надо приглашать на замену ушедшим. Пусть Гинер их ищет в другом месте, а не за счёт продажи Головина. Овчинка выделки не стоит. Рано Головину уходить. Ещё не время. Надо поиграть на БЛАГО ЦСКА!
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Урия Гип
1527966377
Не верю.
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larin80
1527967449
Ежели так,то прекрасно!! Нужно уходить не раздумывая..Иначе как Алан на века останется подающим надежды хорошим игроком для местного пользования..
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SPACE TRUCKIN
1527969080
за эти деньги можно в Бразилии троих не менее талантливых игроков найти...ценник не реальный.Что такого незабываемого показал Головин?
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