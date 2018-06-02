«Монако» готов заплатить за Головина 18 миллионов

Советовать Гинеру насчет купли-продажи игроков смешно, в этом вопросе он дока. Советовать Головину вполне можно и я советую ему соглашаться. Пусть сейчас Монако слабее ЦСКА, но это не надолго. Денег у Гинера мало, команда скоро потеряет защитную линию, да и полузащита ослабнет без Вернблума, а нападение без Мусы, которого Лестер больше не отпустит. ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за место в ЛЕ, а потом может опуститься ниже. А Монако не такая слабая команда, чтобы Головин в ней деградировал. Глядишь, и пригласят Головина в Марсель или в Лион. А это уже вполне крутые команды, где можно прогрессировать.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как уже ранее сообщалось, может перейти в «Монако».
Монегаски готовы заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро. В ближайшее время французский клуб может направить армейцам официальное предложение.
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Австрии (0:1) посетил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, специалист просматривал как раз Головина.
В прошедшем сезоне российский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2021 года.