«Монако» готов заплатить за Головина 18 миллионов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как уже ранее сообщалось, может перейти в «Монако».

Монегаски готовы заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро. В ближайшее время французский клуб может направить армейцам официальное предложение.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Австрии (0:1) посетил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, специалист просматривал как раз Головина.

В прошедшем сезоне российский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2021 года.