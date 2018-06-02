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    «Монако» готов заплатить за Головина 18 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин, как уже ранее сообщалось, может перейти в «Монако».

    Монегаски готовы заплатить за 22-летнего футболиста 17-18 миллионов евро. В ближайшее время французский клуб может направить армейцам официальное предложение.

    Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Австрии (0:1) посетил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По информации СМИ, специалист просматривал как раз Головина.

    В прошедшем сезоне российский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, отметившись семью голами и семью результативными передачами. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 18:36
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 3 июня 2018, 18:09

      Советовать Гинеру насчет купли-продажи игроков смешно, в этом вопросе он дока. Советовать Головину вполне можно и я советую ему соглашаться. Пусть сейчас Монако слабее ЦСКА, но это не надолго. Денег у Гинера мало, команда скоро потеряет защитную линию, да и полузащита ослабнет без Вернблума, а нападение без Мусы, которого Лестер больше не отпустит. ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за место в ЛЕ, а потом может опуститься ниже. А Монако не такая слабая команда, чтобы Головин в ней деградировал. Глядишь, и пригласят Головина в Марсель или в Лион. А это уже вполне крутые команды, где можно прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 3 июня 2018, 09:00

      D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 июня 2018, 08:13

      Не стоит он этого

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 июня 2018, 04:07

      шо опять???? брехня, результат матча показал истинную ценность этого игрока

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 июня 2018, 22:51

      за эти деньги можно в Бразилии троих не менее талантливых игроков найти...ценник не реальный.Что такого незабываемого показал Головин?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат > SPACE TRUCKIN 3 июня 2018, 18:13

      Головин стоит 15 млн евро, и за эти деньги можно купить ровно одного талантливого бразильца, а не трех. Почему Федорычев хочет русского, а не бразильца в свою команду ясно даже и ежу. К тому же Ф. дружбан Гинера, и денег у него много, потому он и переплачивает за Головина 3 лимона желтых.

      -1
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      Рейтинг: +113

      larin80 2 июня 2018, 22:24

      Ежели так,то прекрасно!! Нужно уходить не раздумывая..Иначе как Алан на века останется подающим надежды хорошим игроком для местного пользования..

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 2 июня 2018, 22:06

      Не верю.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 июня 2018, 21:24

      «Монако» оценил???
      Так Головин столько НЕ СТОИТ!!!
      От силы 5-6 лямов - не больше, а даже меньше!
      Очень даже похоже на отмывание.
      А потом, ЦСКА нет смысла отпускать Головина.
      У них нет другого для замены.
      ЦСКА нужны деньги для усиления - 5-6 игроков надо приглашать на замену ушедшим.
      Пусть Гинер их ищет в другом месте, а не за счёт продажи Головина.
      Овчинка выделки не стоит.
      Рано Головину уходить.
      Ещё не время.
      Надо поиграть на БЛАГО ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 21:15

      Головину несомненно нужно попробовать себя в Европе.Только с выбором клуба не стоит торопиться.Пусть и предложений не очень много,необходимо продумать все за и против.По стилистике ему более подошёл бы или английский или испанский чемпионаты.Уж больно французский чемпионат специфичен.Играют много негров жёстко и грязновато.Александра могут попросту сломать.Ведь он легкий и техничный.Наши всегда тяжело играли с лягушатниками.И привыкнуть к их манере Саше ,на мой взгляд ,будет тяжеловато.Хотя возможно я и ошибаюсь.В любом случае хочется чтобы он заиграл и проявил себя с самой лучшей стороны.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 20:56

      Есть полный смысл отъехать в Монако.Если пойдет игра-можно двигать дальше. При такой возможности торчать в РПФЛ нет смысла. Вернуться всегда можно.

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