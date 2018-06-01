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    Семак хочет видеть Денисова в «Зените». Высшее руководство клуба одобрило возвращение игрока

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет видеть в команде полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Сергей Семак хотел бы вернуть Игоря Денисова в «Зенит» и постарается приложить к этому все усилия. Есть одобрение и высшего руководства «Зенита», дабы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли «Локомотив» расстаться со своим капитаном.

    Посмотрим, как эта история будет дальше развиваться», – сказал Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

    Денисов защищал цвета петербуржцев с 2001 по 2013 год. Его нынешний контракт с железнодорожниками рассчитан до 2019 года.

    Источник: YouTube

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    01.06.2018 17:40
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 июня 2018, 14:11

      случится ли возвращение блудного (сына)

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 2 июня 2018, 00:24

      Неплохо

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 июня 2018, 00:22

      Я не люблю Зенит..............но надо признать , я уважаю Семака как и многие в стране и он правильную политику ведёт .......молодец . Удачи ему , настоящий мужик таких бы побольше в нашем футболе .

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 1 июня 2018, 23:53

      Семак знает что делает. В команде надо наводить порядок, а для этого сначала забрать раздевалку у аргентинской шоболы и гламурных дзюб-кокориных-заболотных. Кто, если не Денисов???

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:49

      Локомотиву будет трудно удержать Денисова. Скорей всего он перейдет в Зенит.

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > zigbert 1 июня 2018, 21:40

      простите.Ошибочно минуснул.Хотел совершенно наоборот поддержать.Ещё раз извините

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert > Krossmen73 1 июня 2018, 21:48

      Бывает.Ничего страшного.

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 1 июня 2018, 20:12

      Если это так, то можно сделать вывод, что Семак хочет создать костяк команды из проверенных бойцов. И это конечно правильно. Но возникает опасность, что выполнившим свою роль на первом этапе ветеранам не найдется места когда команда будет в основном выстроена и готова к решению более серьезных задач. Вот тут-то и заложена мина. Однако, будем надеяться, что Богданыч сможет решить и эту задачу.

      5
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Дед Сергей 1 июня 2018, 20:38

      Все правильно, только без мины. И Анюков, и Денисов прекрасно понимают, что возвращают их, максимум на два года, и проблем не будет. Им потом найдется место в структуре Зенита.

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 июня 2018, 20:01

      Фиг его знает...Захочет ли Денисов сам возвращаться.Понятно что Зенит для него свой родной,но и в ЛОКО при Сёмине он себя успел зарекомендовать как отличный игрок.Слишком много переплетено:интересы тренеров,клубов,игрока...Сложится ли картинка?

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 1 июня 2018, 19:38

      Хороший игрок,но возраст!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > upiter622 1 июня 2018, 22:25

      Но игрок хороший. Лучший!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > upiter622 1 июня 2018, 23:00

      Да уж получше всяких Краневиттеров.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:35

      лучше бы не искал добра от добра Игорь а остался в Локо и играл в ЛЧ, здесь прижился и в игре все ладиться.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > OfaZavr 1 июня 2018, 19:41

      ЛадитЬся,не ладитЬся..
      не дают расслабиться..

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > OfaZavr 1 июня 2018, 22:39

      думаю,если хороший контракт предложат - тогда уйдёт...а так смысла нет - в ЛЧ поиграть - большой соблазн ...да и как в зените его фаны примут? припомнят много чего неприятного...

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 1 июня 2018, 19:27

      Я смотрю все комментарии описывают его личные качества,как будто лично с ним знакомы или играли!вот люди кто с ним играл,учился, все как один о нем не одного плохого слова не говорят,просто он человек прямой и правдолюбивый,а как мы знаем в России таким живётся сложно если вокруг него лживые и алчные люди.Не с проста этот человек за 2 сезона стал капитаном команды,это о многом говорит!!!!

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Lenin26 1 июня 2018, 19:30

      Правильно говоришь ..эти нытики Боаша выгнали ..а теперь и Семаку спокойно работать не дадут..

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