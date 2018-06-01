Семак хочет видеть Денисова в «Зените». Высшее руководство клуба одобрило возвращение игрока

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет видеть в команде полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Сергей Семак хотел бы вернуть Игоря Денисова в «Зенит» и постарается приложить к этому все усилия. Есть одобрение и высшего руководства «Зенита», дабы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли «Локомотив» расстаться со своим капитаном.

Посмотрим, как эта история будет дальше развиваться», – сказал Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

Денисов защищал цвета петербуржцев с 2001 по 2013 год. Его нынешний контракт с железнодорожниками рассчитан до 2019 года.