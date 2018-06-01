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  • Семак хочет видеть Денисова в «Зените». Высшее руководство клуба одобрило возвращение игрока

Семак хочет видеть Денисова в «Зените». Высшее руководство клуба одобрило возвращение игрока

1 июня 2018, 17:40
46

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет видеть в команде полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Сергей Семак хотел бы вернуть Игоря Денисова в «Зенит» и постарается приложить к этому все усилия. Есть одобрение и высшего руководства «Зенита», дабы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли «Локомотив» расстаться со своим капитаном.

Посмотрим, как эта история будет дальше развиваться», – сказал Арустамян в своей передаче «Секретные материалы» на YouTube.

Денисов защищал цвета петербуржцев с 2001 по 2013 год. Его нынешний контракт с железнодорожниками рассчитан до 2019 года.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Денисов Игорь Арустамян Нобель
Комментарии (46)
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Боцман59rus
1527864917
не видать ему удачи если кинет Шпалыча, а Семаку нужно создавать новый коллектив, а не собирать опальных.))) - понятно что Гарику хочется в питер, но думать нужно головой, не сердцем ...и не забывать, что осенью отборы на евро, без лысого 1000%...
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САДЫЧОК
1527865609
Семак очень смелый ! Денисова ненавидят 90 % питерцев + весь Вираж!
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VOLK83
1527866487
За каким хе... нужно это дерево в Зените. Нытик и попрошайка! Не будет толку в Зените пока не придет нормальное не зажравшееся руководство. Где молодые перспективные ребята???? Этим пенсионерам только лавку ж..ой полировать!
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Svoysvoemubrat
1527866936
Тренеру виднее с кем строить команду.
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Миша13
1527868473
Денисов отличный игрок, лучший опорник , играл с Семаком , будет в любом случае очень полезным для Зенита.Семья его если не ошибаюсь живёт тоже в Питере.
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Taps
1527868631
Какой бред ! Фейк. Не надо нам этого придурка с обиженной рожей.
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Nekit92
1527868829
На)( он нам нужен?! Пускай в паровозе сидит.
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OfaZavr
1527870938
лучше бы не искал добра от добра Игорь а остался в Локо и играл в ЛЧ, здесь прижился и в игре все ладиться.
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Дед Сергей
1527873120
Если это так, то можно сделать вывод, что Семак хочет создать костяк команды из проверенных бойцов. И это конечно правильно. Но возникает опасность, что выполнившим свою роль на первом этапе ветеранам не найдется места когда команда будет в основном выстроена и готова к решению более серьезных задач. Вот тут-то и заложена мина. Однако, будем надеяться, что Богданыч сможет решить и эту задачу.
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zigbert
1527875389
Локомотиву будет трудно удержать Денисова. Скорей всего он перейдет в Зенит.
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