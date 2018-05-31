Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против Австрии (0:1).

«Смотрел игру фрагментарно. Не сказал бы, что это бездарно, просто если бы были вопросы, посмотрел бы матч целиком. Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что.

Сборная зря жила десять лет, если мы в Жиркове снова видим полузащитника. Миранчука вообще нет на поле. Самедов и Фернандес верхом друг на друге играть должны? Не понимаю этого и не собираюсь это понимать. Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что еще сказать. Я хотел бы постараться поменьше говорить о сборной», – сказал Уткин.

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