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  • Уткин – о Черчесове: «Невозможно понять логику непрофессионала»

Уткин – о Черчесове: «Невозможно понять логику непрофессионала»

31 мая 2018, 22:24
26

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против Австрии (0:1).

«Смотрел игру фрагментарно. Не сказал бы, что это бездарно, просто если бы были вопросы, посмотрел бы матч целиком. Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что.

Сборная зря жила десять лет, если мы в Жиркове снова видим полузащитника. Миранчука вообще нет на поле. Самедов и Фернандес верхом друг на друге играть должны? Не понимаю этого и не собираюсь это понимать. Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что еще сказать. Я хотел бы постараться поменьше говорить о сборной», – сказал Уткин.

6 цифр о том, как глубоко упала Россия

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (26)
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Shogun
1527798136
Прав на 100%
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Федя Кабак
1527802878
Позор черчесову...не тренер, а гомно!
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Vagner44
1527804811
Высказывания этого недожурналиста изрядно за***ли! И не важно прав он или нет. Он популист и демагог, провокатор и пустослов. Вся его деятельность последнего времени это просто поиск хайпа.
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TERMIK2142
1527807619
Тут конечно очень тяжело не согласится.
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Полная Канистра
1527819184
да да да вася 1000 раз ДА его только один хер понимает это мудак
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Отчаянный Пердун
1527824174
Я бы ещё добавил, что Черчесов не мужик!!! Видя, что ты не тянешь и не уйти в отставку!? Зидан выиграв ЛЧ несколько раз, ушёл. А Черчесов проигрывая раз за разом ищет оправдания! То мяч квадратный был, то ворота не в той стороне!
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Milaninho
1527827292
Этот чМ мы проиграли еще до его начала
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vladimir-7
1527830014
Черчесов, это не медная статуя, это дубовый пень с глазами, который давно обоссали.
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zigbert
1527835374
В последних товарищеских матчах нет ни одного за который бы можно было порадоваться. У команды потеряна уверенность в себе.
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OfaZavr
1527838426
соглашусь с Василием на этот раз)
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