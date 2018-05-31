Гончаренко: «Не знаем будущего Березуцких и Игнашевича, поэтому рассчитываем на Чернова»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко анонсировал возвращение защитника Никиты Чернова в команду. Прошлый сезон футболист провел в «Урале» на правах аренды.

Учитывая, что мы не знаем будущего братьев и Игнашевича, то рассчитываем на Чернова, конечно. Он долго был в обойме, казалось, что вот-вот… Надеемся, что сейчас поможет нам.

Что касается того, планируем ли отдавать в аренду Жамалетдинова и Хосонова, то пока нет. Но футболисты растут, видят, что их ровесники уже в составе и приносят пользу. И начинаются сомнения.

Тут же появляются советчики, утверждающие, что просто тренер в игрока не верит. Решается такое очень просто: уходи в клуб ФНЛ и попробуй пробиться в основу там. Иначе терпеть и ждать», — сказал Гончаренко.

В середине мая гендиректор армейцев Роман Бабаев сказал, что клуб проведет переговоры с Березуцкими и Игнашевичем о продлении соглашений.