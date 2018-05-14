Бабаев: «Обсудим новые контракты с Игнашевичем и Березуцкими через неделю-две»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о комплектовании команды на следующий сезон.

«Игнашевич и братья Березуцкие? Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба. Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две. В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идет только о качестве футболистов.

Мы разговаривали с Понтусом, но его решение было принято в пользу семьи, оно очень непростое, но решил, что нужно что-то принять. Миланов тоже уходит, ему тоже спасибо. По остальным пока нет решения, здесь во главу ставится не финансовый вопрос, а бытовой и семейный – денежных споров нет», – сказал Бабаев.

Вчера Вернблум назвал решение уйти из московского клуба одним из самых сложных в своей жизни.