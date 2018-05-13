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  • Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

13 мая 2018, 20:18
46

Полузащитник Понтус Вернблум, который решил покинуть ЦСКА по окончании сезона РФПЛ, попрощался с клубом.

«Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого болельщика этой команды, каждого одноклубника. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце.

Я рад тому, что мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев», – написал Вернблум в своем инстаграме.

Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (46)
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lordmrv
1526232353
Когда ты играл. я всегда злился на тебя, теперь ты уходишь и мне грустно. Удачи тебе стальной воин.
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igoryan62
1526232360
Спасибо, Понтус! Ты тоже останешься в нашем сердце армейцем!
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Татарин за ЦСКА
1526232545
Прощай,Понтус. Ушла огромная частичка моего клуба.Ушел тот,кто помогал нам в самых трудных минутах.Ну как???? Жаль,просто очень жаль начинать сезон без Понтуса. Сейчас нас поймут только фанаты Зенита.Они тоже потеряли Кришито. Зенитовцы,мы с вами))))) Понтус-удачи тебе в дальнейшем.Если надо,Гинер поможет и вернет в наш клуб ЦВБП.
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cska-62
1526232834
Удачи, Понтус! Ты её заслужил! А мы тебя никогда не забудем, лучшего опорника в ЦСКА никогда не было.
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Жёлто-синий
1526233228
О каких трофея он бредит
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Жёлто-синий
1526233286
Слава богу что этот грязный игрок уезжает из нашего чемпионата
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DS7
1526235160
Понтус, Андреас, Доменико - легионеры-легенды, до конца отдавались своим командам и никогда не ныли. Украшение нашего чемпионата. Их будет невероятно сильно не хватать...
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Serjoga
1526237929
Контракт закончился! Новый не устроил! Сослался на семью! Всё решили деньги! На меньший контракт он не согласился! Зачем петь "дефирамбы"?
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Andrew01
1526240659
Самое интересное сегодня легенда, а через год уже никто и не вспомнит, как Карвальо или Вагнера Лава хотя эти игроки принесли кубок УЕФА.....
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ДяДь ПашА
1526243216
Наконец то это животное уходит из РФПЛ.
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