Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

    Полузащитник Понтус Вернблум, который решил покинуть ЦСКА по окончании сезона РФПЛ, попрощался с клубом.

    «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого болельщика этой команды, каждого одноклубника. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце.

    Я рад тому, что мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев», – написал Вернблум в своем инстаграме.

    Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2018 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 14 мая 2018, 15:05

      Да, и дебют был классный (за ничью с Реалом, чего только стоит поблагодорить) так и весь отрезок на классе ровно играл и "ломал" чужие атаки и забивал нужные мячи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 мая 2018, 08:05

      Удачи Понтус..ты навсегда запомнишься как боец и лидер ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 мая 2018, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец то это животное уходит из РФПЛ.

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 мая 2018, 22:59

      Куда уходит то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 13 мая 2018, 22:44

      Самое интересное сегодня легенда, а через год уже никто и не вспомнит, как Карвальо или Вагнера Лава хотя эти игроки принесли кубок УЕФА.....

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 мая 2018, 22:38

      Ну там, конечно семейные дела! Спасибо за все! Наш костолом! )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 мая 2018, 22:32

      Да простят меня болельщики Армейцев,,,для них конечно Понтус знаковый игрок,А вот болелы других клубов думаю вздохнут с облегчением,,,,ну уж очень грубый Понтус игрок и с этим не поспоришь,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2018, 22:12

      Снимаю шляпу,Понтус! Снимаю шляпу..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM 13 мая 2018, 22:05

      Спасибо, за то, что всегда оставлял всего себя на поле, больше улыбок в жизни)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2018, 21:58

      Контракт закончился! Новый не устроил! Сослался на семью! Всё решили деньги! На меньший контракт он не согласился! Зачем петь "дефирамбы"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Serjoga 13 мая 2018, 22:03

      Дружок, не всё в этой жизни разменивается на деньги, но это сугубо моё мнение)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ShO_oM 13 мая 2018, 22:05

      Не возражаю против твоего мнения, но свое я высказал! И меня не переубедить! Гинер "режет" всем зарплату, а ребята хотят много и побольше, поэтому из ЦСКА "делают ноги" человек 8-10! Переубеди меня!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy > Serjoga 13 мая 2018, 22:59

      да игнашевича и березуцких тоже зп неустроила видать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Tim-Timmy 14 мая 2018, 08:34

      Эти то просто заканчивают с футболом, а не переходят в другой клуб!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > Serjoga 9 июня 2018, 00:38

      Ну, с количеством ты ошибся, Понтус послал один клуб из РФПЛ(по новостям), а в другом... Скажи честно, будь ты игроком Ростова в возрасте за 30, а тебе предложили контракт с понижением зарплаты))) Не лукавь, согласился бы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ShO_oM 9 июня 2018, 15:35

      Я же тебе ответил, что все решают деньги у нынешних футболистов! Почему ростовчане толпой ломанулись в Зенит? Деньги! По нынешней жизни их упрекнуть нельзя, и я не исключение, если бы мне предложили бОльшую зарплату (намного больше), то и я согласился бы! Об этом и речь!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11