Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

Полузащитник Понтус Вернблум, который решил покинуть ЦСКА по окончании сезона РФПЛ, попрощался с клубом.

«Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого болельщика этой команды, каждого одноклубника. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце.

Я рад тому, что мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев», – написал Вернблум в своем инстаграме.

Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»