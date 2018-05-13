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  • Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

13 мая 2018, 20:24
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение хавбека Понтуса Вернблума покинуть клуб.

«Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение.

Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение – приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям.

Мы очень сожалеем, но это жизнь, это футбол и не в первый раз уходят лидеры, но всегда получалось найти замену. Думаю, что и в этот раз нам удастся это сделать. Понтусу можно сказать только слова благодарности, трудно переоценить, что он сделал для команды: он настоящий боец, настоящий армеец, и это решение ему давалось очень тяжело», – сказал Бабаев.

Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lordmrv
1526232517
Он вписал свое имя в историю клуба.
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Татарин за ЦСКА
1526233905
Кк хочется,что бы это была шутка(((((((
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kvm
1526234358
костолом go home
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Ricco76""
1526237106
Зарекомендовал себя в ЦСКА игроком топ-уровня)) Жаль, что уходит, но это жизнь) Спасибо, Понтус, за годы, проведённые в красно-синей семье)
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Serjoga
1526238187
Извините, НО ЭТО СВЯЗАНО С ДЕНЬГАМИ! Нужно быть честным, хотя бы по отношению к себе!
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ShO_oM
1526238236
Ты, это... приходи в аренду, Если чё(с).
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dddolphin
1526239492
Спасибо за всё, Понтус! Искренне желаю тебе счастья на всех фронтах! Команде будет не хватать такого игрока... Правильно сказано, он вожак, мотор и лидер команды, жаль, что не получилось договориться.... Тем, кто говорит, что костолом, плюнуть в лицо У Понтуса красных меньше, чем у многих напов, и не пойте про заряженность судей, херня
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С-Пб on-line
1526240723
Последний сезон ему в актив,поменяв амплуа...а до этого,что ни матч-то жёлтая,слюни в разные стороны летали
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STAFOR13
1526246001
Жаль что наш чемпионат покидают такие игроки как Понтус и Кришито, удачи им и спасибо за огромный вклад в наш футбол...
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