Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение хавбека Понтуса Вернблума покинуть клуб.

«Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение.

Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение – приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям.

Мы очень сожалеем, но это жизнь, это футбол и не в первый раз уходят лидеры, но всегда получалось найти замену. Думаю, что и в этот раз нам удастся это сделать. Понтусу можно сказать только слова благодарности, трудно переоценить, что он сделал для команды: он настоящий боец, настоящий армеец, и это решение ему давалось очень тяжело», – сказал Бабаев.

Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»