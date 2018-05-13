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    Бабаев: «Вернблум со слезами на глазах сказал, что уйдет из ЦСКА. Это не связано с деньгами»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение хавбека Понтуса Вернблума покинуть клуб.

    «Это решение было очень сложным. Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение.

    Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение – приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям.

    Мы очень сожалеем, но это жизнь, это футбол и не в первый раз уходят лидеры, но всегда получалось найти замену. Думаю, что и в этот раз нам удастся это сделать. Понтусу можно сказать только слова благодарности, трудно переоценить, что он сделал для команды: он настоящий боец, настоящий армеец, и это решение ему давалось очень тяжело», – сказал Бабаев.

    Вернблум: «Покинуть ЦСКА было одним из самых сложных решений в моей жизни»

    Источник: Р-Спорт

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    13.05.2018 20:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 мая 2018, 00:13

      Жаль что наш чемпионат покидают такие игроки как Понтус и Кришито, удачи им и спасибо за огромный вклад в наш футбол...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 мая 2018, 22:45

      Последний сезон ему в актив,поменяв амплуа...а до этого,что ни матч-то жёлтая,слюни в разные стороны летали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 мая 2018, 22:24

      Спасибо за всё, Понтус!
      Искренне желаю тебе счастья на всех фронтах! Команде будет не хватать такого игрока...
      Правильно сказано, он вожак, мотор и лидер команды, жаль, что не получилось договориться....
      Тем, кто говорит, что костолом, плюнуть в лицо
      У Понтуса красных меньше, чем у многих напов, и не пойте про заряженность судей, херня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 13 мая 2018, 22:03

      Ты, это... приходи в аренду, Если чё(с).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2018, 22:03

      Извините, НО ЭТО СВЯЗАНО С ДЕНЬГАМИ! Нужно быть честным, хотя бы по отношению к себе!

      -3
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 13 мая 2018, 21:45

      Зарекомендовал себя в ЦСКА игроком топ-уровня)) Жаль, что уходит, но это жизнь)
      Спасибо, Понтус, за годы, проведённые в красно-синей семье)

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 13 мая 2018, 20:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      костолом go home

      -5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > kvm 13 мая 2018, 21:18

      Понтус боец, а не свинья.

      4
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > kvm 13 мая 2018, 22:01

      Жаль, что ты живешь неадекватом)))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 мая 2018, 20:51

      Кк хочется,что бы это была шутка(((((((

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 мая 2018, 20:28

      Он вписал свое имя в историю клуба.

      8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > lordmrv 13 мая 2018, 22:41

      Вот только с этим и согласен! А причина не продления контракта? ДЕНЬГИ! Гинер урезает зарплату! Потому и покидает Вернблум клуб! Какие могут быть вопросы и претензии? НЕАДЕКВАТАМ-ПРИВЕТ!

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