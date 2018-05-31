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  • Балотелли – о расизме: «Будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем в жизни»

Балотелли – о расизме: «Будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем в жизни»

31 мая 2018, 08:30
15

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли рассказал о том, как часто он сталкивался в своей жизни с проявлением расизма.

«Уверен, будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем в жизни. Я получаю большое количество писем от детей, которые считают меня примером, потому что я всегда противостоял расизму.

Позор, когда для меня были закрыты все двери на протяжении 18 лет. Они открылись только тогда, когда я получил итальянское гражданство, но отношение ко мне осталось прежним.

Когда я учился в школе, в местной столовой пропала еда. Учителя сразу обвинили меня в краже, без какого-либо разбирательства.

Еще был случай, который я никогда не забуду. Я закончил домашнюю работу и пошел поиграть с ребятами в футбол во дворе. Я спросил у них: «Привет, ребята, сыграем?», на что мне ответили: «Нет, Марио, ты не можешь с нами играть, потому что ты черный».

Все относились ко мне иначе, так как я был черным. Раньше я считал, что они воспринимают меня так, потому что я агрессивный, но спустя годы я все понял.

В 2009 году я столкнулся с расизмом уже во взрослой жизни. На матче «Ювентус»«Интер» меня с трибун обзывали «обезьяной» и «негром», а также советовали вернуться в Африку», – рассказал Балотелли.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Франция. Лига 1 Ницца Италия Балотелли Марио
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Vickont
1527745068
Если бы ты был белым, ты бы, на пару с Яя Туре, первыми гнобили негров, как пить дать. Вы тем самым тупо самовыражаетесь, находя "расизм" на пустом месте
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Randy Ram
1527746975
Не пойму...почему слово НЕГР оскорбительное...в африке даже страна есть Нигер. что в общем то звучит как негр на русский лад...
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Nikiforof
1527747629
«Будь я УМНЫМ, у меня было бы намного меньше проблем в жизни»
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Stavropolets
1527747992
Не обращай внимания, нормальных людей все равно больше, чем тех кто оскорбляет
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Viper for CSKA
1527749847
Судя по твоим поступкам, в воровстве тебя обвинили и играть не позвали не из-за цвета кожи. Всё люди - темнокожие, белые, выходцы из Азии воспринимаются всеми вполне нормально в большинстве случаев. А вот те, кто, например, на оскорбления от пары придурков, отказывается играть для всего стадиона, кричит о расизме в его сторону(привет Туре), ищет в нем оправдание своих неудач, всегда будут подвергаться оскорблениям. И не потому что они не того цвета кожи, а потому что уважения к ним отсутствует. А уж в этом, Марио, виноват только ты и никто больше.
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VikNMar
1527750286
А белым ты поумнел бы что ли ? Идиотизм не зависит от цвета кожи !
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Bobafett
1527750426
Балотелли – о расизме: «Будь я белым, был бы расистом)))
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B.G.
1527752843
Будь у меня столько бабла как у Балотелли, без проблем, стал бы негром!
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levon_man
1527763461
Насколько помню в Интере, где ты начинал тебя принимали на ура до тех пор, пока не начал строить из себя суперзвезду . Ну и первые свои п-ли получил от Матерацци и за дело. Ты его боялся как мышь кота. А цвет кожи – Пеле тоже не белый но его уважают во всем мире. Тут надо перефразировать одно выражение – плохому танцору кожа мешает
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zigbert
1527777770
Все зависит от человека и цвет кожи тут не при чем.
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