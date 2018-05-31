Балотелли – о расизме: «Будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем в жизни»

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли рассказал о том, как часто он сталкивался в своей жизни с проявлением расизма.

«Уверен, будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем в жизни. Я получаю большое количество писем от детей, которые считают меня примером, потому что я всегда противостоял расизму.

Позор, когда для меня были закрыты все двери на протяжении 18 лет. Они открылись только тогда, когда я получил итальянское гражданство, но отношение ко мне осталось прежним.

Когда я учился в школе, в местной столовой пропала еда. Учителя сразу обвинили меня в краже, без какого-либо разбирательства.

Еще был случай, который я никогда не забуду. Я закончил домашнюю работу и пошел поиграть с ребятами в футбол во дворе. Я спросил у них: «Привет, ребята, сыграем?», на что мне ответили: «Нет, Марио, ты не можешь с нами играть, потому что ты черный».

Все относились ко мне иначе, так как я был черным. Раньше я считал, что они воспринимают меня так, потому что я агрессивный, но спустя годы я все понял.

В 2009 году я столкнулся с расизмом уже во взрослой жизни. На матче «Ювентус» – «Интер» меня с трибун обзывали «обезьяной» и «негром», а также советовали вернуться в Африку», – рассказал Балотелли.