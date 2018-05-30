Феллаини, посетивший финал Лиги чемпионов, был оскорблен фанатами «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини подвергся обструкции со стороны болельщиков «Ливерпуля» накануне финала Лиги чемпионов.

Бельгиец приехал в Киев, чтобы спокойно посетить матч между мерсисайдцами и «Реалом» (1:3). Однако еще до начала встречи он был атакован фанатами красных, которые кричали в его адрес дурацкие песнопения и оскорбления.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Феллаини выступал за одного из самых принципиальных соперников «Ливерпуля» – «Эвертон».