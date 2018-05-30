Самедов: «Головин – безумно крутой талант. Чтобы развиваться, ему нужно уезжать в Европу»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что на главное на чемпионате мира – быть уверенным в себе. Также он отметил молодых футболистов команды.

– В 2014-м шли разговоры о том, что наша сборная начинала последней на чемпионате мира – и, что называется, пересмотрела телевизор. Увидела высочайший уровень – и зажалась. А Капелло не нашел рычагов, чтобы с этим справиться.

– Да, помню, смотрели первые семь групп. Мне кажется, каждый человек должен внутри быть готов. Должен принять эту ответственность и то, что ему предстоит. На таком турнире очень важно быть уверенным и не отпихиваться: только не я.

14 июня мы должны быть единым кулаком. Это не будет обычный футбольный матч. Главное – разобраться в своей голове. Я могу подсказать какие-то вещи из своего опыта, если кто-то подойдет. Но сейчас молодые ребята у нас смышленые, дерзкие. Дай бог, чтобы все прошло как надо.

– Зобнин и Кутепов в «Спартаке» не подходили, не спрашивали?

– Нет. Ведут себя уверенно. Общаются своей молодежной компанией.

– Да, видел, как весь молодняк, кроме Головина и Чалова, пошел вдоль речки гулять – Зобнин, Кутепов, братья Миранчуки и Ташаев.

– Они все время общаются. И, наверное, говорят друг другу: «Мы вывезем этих стариков!» (Улыбается).

– Что они за люди? Похожи на ваше поколение?

– Хорошие ребята. Головин – не то чтобы мой любимый футболист, но он намного впереди всех. Безумно крутой талант. Главное, чтобы он развивался.

– Для этого ему надо уезжать?

– Думаю, да.