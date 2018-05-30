Антон Миранчук: «У Австрии отличная, мобильная команда»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук не ждет простой игры для своей команды в товарищеском матче против Австрии.

«Австрия – очень хороший соперник. Смотрел за ними – у них отличная, мобильная команда. Думаю, нам будет очень полезно сыграть с такой сборной в рамках подготовки к чемпионату мира.

В первую очередь это, конечно, защитник «Баварии» Давид Алаба. Также могу назвать нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича. Вообще у австрийцев очень сильная, стабильная команда. С ними будет очень интересно сыграть», – считает Миранчук.

Товарищеский матч сборных Австрии и России состоится в среду, 30 мая, в 21:45 по московскому времени.