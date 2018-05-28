Агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитник «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о будущем игрока.

«Мануэль Фернандеш хочет продолжать играть в «Локомотиве», и клуб выступил с инициативой о продлении контракта. Переговоры сейчас временно на паузе из-за внутренних дел клуба. Речь не идет не только о финансах, но об условиях в целом.

Конечно, к Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но тот же «Бешикташ» знает, что для нас приоритет – это «Локомотив». Если «железнодорожники» по каким-то причинам не смогут продлить Фернандеша, тогда мы будем общаться с другими клубами, которые предложат хорошие условия.

Однако мы все же надеемся продлить контракт с «Локомотивом» до начала чемпионата мира», – сказал Барбоза.

В ближайшее время «Бешикташ» приступит к переговорам по Фернандешу