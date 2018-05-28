В ближайшее время «Бешикташ» приступит к переговорам по Фернандешу

Как уже ранее сообщалось, «Бешикташ» хочет заполучить полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша.

В ближайшее время клуб из Стамбула собирается начать переговоры о трансфере 32-летнего игрока. При этом «черные орлы» хотят уговорить португальца пойти на понижение зарплаты, которая в «Локомотиве» у него составляет 4 миллиона евро в год.

На днях агент хавбека сообщил, что футболист хочет продолжить выступать за «Локомотив» и надеется пролить с клубом контракт до начала чемпионата мира.

Нынешнее соглашение Фернандеша рассчитано до 2019 года. В «Локомотив» он перешел из «Бешикташа» в 2014 году.