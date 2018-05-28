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  • В ближайшее время «Бешикташ» приступит к переговорам по Фернандешу

В ближайшее время «Бешикташ» приступит к переговорам по Фернандешу

28 мая 2018, 13:15
6

Как уже ранее сообщалось, «Бешикташ» хочет заполучить полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша.

В ближайшее время клуб из Стамбула собирается начать переговоры о трансфере 32-летнего игрока. При этом «черные орлы» хотят уговорить португальца пойти на понижение зарплаты, которая в «Локомотиве» у него составляет 4 миллиона евро в год.

На днях агент хавбека сообщил, что футболист хочет продолжить выступать за «Локомотив» и надеется пролить с клубом контракт до начала чемпионата мира.

Нынешнее соглашение Фернандеша рассчитано до 2019 года. В «Локомотив» он перешел из «Бешикташа» в 2014 году.

Источник: fanatik.com.tr
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Бешикташ Фернандеш Мануэль
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1527502777
Вряд ли Локомотив так просто отпустит своего лидера!
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Loko_Roma
1527502885
Как так можно уговорить человека пойти работать в другое место с понижением ЗП? Это как?
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PUZIAKA
1527503699
Пойти на понижение зарплаты вместо группы Лиги Чемпионов. Утка очередная.
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тщмек 19
1527507269
Во-первых, не 4, а 3,8. Во-вторых, Фернандеша берут вместо Куарежмы, так что вряд ли там серьезное понижение в зарплате. И в третьих, после совета директоров будет ясно, сколько готов платить дальше Локомотив, что-то подсказывает, что и тут зарплата упадет лимонов до трех.
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zigbert
1527514082
Не думаю что Фернандеш так просто уйдет из Локомотива, тем более с понижением зарплаты.
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