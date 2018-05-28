Бонуччи: «Странно не видеть в сборной Италии Де Росси и Буффона»

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи будет капитаном национальной команды после ухода Даниэле Де Росси и Джанлуиджи Буффона.

«Быть капитаном национальной сборной – это не только огромная ответственность, но и гордость. Я хочу быть настоящим примером для остальных игроков. Например, для Марио Балотелли, который заметно изменился, повзрослел.

Для меня странно не видеть на сборах Де Росси и Буффона. Это не только те, с кем я играл, но и мои друзья на всю жизнь. Хотя рано или поздно мы все должны будем остановиться. Я научился многому у великих чемпионов недалекого прошлого и надеюсь, что смогу передать это знание остальным», – считает Бонуччи.

В понедельник, 28 мая, сборная Италии сыграет в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.