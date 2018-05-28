«Реал» одержал больше всех побед в Лиге чемпионов среди клубов, а Роналду – среди футболистов

Победителем Лиги чемпионов в завершившемся сезоне стал «Реал», который в финальном матче обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. Игра состоялась в Киеве 26 мая.

Мадридский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире (с учетом квалификационных раундов). На счету «Реала» 254 положительных результата. Следом идут «Бавария» (191), «Барселона» (175).

Также больше ста побед имеют «Манчестер Юнайтед» (130 побед), «Милан» (125), «Ливерпуль» (109), «Бенфика» (108), «Порту» (103) и «Арсенал» (101).

Форвард «Реала» Криштиану Роналду мог бы замкнуть этот список, так как на его счету 100 побед в Лиге чемпионов. Он является единственным футболистом, который достиг такого показателя.