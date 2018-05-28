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  • Защитник «Ливерпуля» Робертсон: «Египет рассчитывает на Салаха»

Защитник «Ливерпуля» Робертсон: «Египет рассчитывает на Салаха»

28 мая 2018, 09:41
5

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон верит, что форвард команды Мохамед Салах успеет восстановиться от травмы к чемпионату мира-2018, полученной им в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

«Проблема в том, как Салах приземлился на газон. Рамос все же довольно умный парень, не так ли? Травма из-за приземления, Мо не повезло в этом моменте.

Он провел потрясающий сезон и закончить его подобным образом было крайне несправедливо. Надеюсь, он вернется в строй еще более сильным и сможет сыграть на чемпионате мира, ведь Египет рассчитывает на него.

Травма выглядела плохо. Зная Салаха, он бы никогда не ушел из-за незначительной травмы», – сказал Робертсон.

Источник: Express.co.uk
Лига чемпионов Чемпионат мира Ливерпуль Египет Реал Рамос Серхио Салах Мохамед Робертсон Эндрю
Комментарии (5)
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vick-north-west
1527492709
Ну, Россия получается рассчитывала на Серхио Рамоса - ведь у нас таких Рамосов просто нет.
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Михас007
1527493851
Рамос знал что делает
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Almazovich
1527496556
Здоровья и успехов Салаху!
Ответить
zigbert
1527511001
Салаху здоровья.
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