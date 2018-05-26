Ловрен: «Нужно обороняться всей командой, чтобы сдержать Роналду»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Реала» рассказал о противостоянии с нападающим Криштиану Роналду.

«Нужно обороняться всей командой. Если мы хотим сдержать Роналду, то надо делать это вместе.

Безусловно, в какие-то моменты матча мы будем оставаться с ним один на один, и это будет непросто. Но я готов к такому испытанию», – сказал Ловрен.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня в Киеве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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