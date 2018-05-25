Официальный твиттер Лиги чемпионов опубликовал рейтинг самых быстрых игроков текущего розыгрыша турнира.

Первое место занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, его максимальная скорость – 33,8 километра в час. На втором месте находится нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (33,5), третье место делят защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер и хавбек «Барселоны» Усмане Дембеле (оба – 33,3), Четвертое место занимает защитник «Ромы» Костас Манолас (33,1).

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.