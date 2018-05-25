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    Салах – самый быстрый игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов 

    Официальный твиттер Лиги чемпионов опубликовал рейтинг самых быстрых игроков текущего розыгрыша турнира.

    Первое место занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, его максимальная скорость – 33,8 километра в час. На втором месте находится нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (33,5), третье место делят защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер и хавбек «Барселоны» Усмане Дембеле (оба – 33,3), Четвертое место занимает защитник «Ромы» Костас Манолас (33,1).

    Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Twitter

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    25.05.2018 21:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:19

      ну держись наша оборона)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 мая 2018, 10:32

      Так держать!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2018, 10:14

      Удивился Маноласу. Зашел тут в его профиль. Бомбардир, ты пьян ! Какой 67 кг и 179 см рост ???)))) По 10 пунктов и туда и туда минимум добавляйте!

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 25 мая 2018, 23:12

      третье место делят защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер и хавбек «Барселоны» Усмане Дембеле (оба – 33,3), Четвертое место занимает защитник «Ромы» Костас Манолас (33,1). Манолас тогда пятое должен занимать если двое перед ним делят третье место

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 22:23

      Игрок взрывной, защитники просто не поспевают за его действиями.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 мая 2018, 22:13

      Реально Салах лучший в Европе.....золотой мяч должен быть его

      3
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