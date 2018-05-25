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  • Салах – самый быстрый игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов 

Салах – самый быстрый игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов 

25 мая 2018, 21:24
6

Официальный твиттер Лиги чемпионов опубликовал рейтинг самых быстрых игроков текущего розыгрыша турнира.

Первое место занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, его максимальная скорость – 33,8 километра в час. На втором месте находится нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (33,5), третье место делят защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер и хавбек «Барселоны» Усмане Дембеле (оба – 33,3), Четвертое место занимает защитник «Ромы» Костас Манолас (33,1).

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Ливерпуль Рома Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Уокер Кайл Манолас Костас Салах Мохамед Дембеле Усман Рэшфорд Маркус
Комментарии (6)
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a-rakhmatov
1527275595
Реально Салах лучший в Европе.....золотой мяч должен быть его
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zigbert
1527276210
Игрок взрывной, защитники просто не поспевают за его действиями.
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dredan
1527279133
третье место делят защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер и хавбек «Барселоны» Усмане Дембеле (оба – 33,3), Четвертое место занимает защитник «Ромы» Костас Манолас (33,1). Манолас тогда пятое должен занимать если двое перед ним делят третье место
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ItalianFootball
1527318892
Удивился Маноласу. Зашел тут в его профиль. Бомбардир, ты пьян ! Какой 67 кг и 179 см рост ???)))) По 10 пунктов и туда и туда минимум добавляйте!
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яйва-яйва
1527319959
Так держать!
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OfaZavr
1527322748
ну держись наша оборона)
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