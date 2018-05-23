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  • «Локомотив» заинтересован в покупке полузащитника «Барселоны» Видаля

«Локомотив» заинтересован в покупке полузащитника «Барселоны» Видаля

23 мая 2018, 07:07
14

Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает Diario de Sevilla. 28-летний футболист недоволен количеством игровой практики в состав каталонцев, поэтому готов сменить клуб в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что его услугах заинтересованы несколько испанских клубов, среди которых выделяются «Валенсия», «Вильярреал» и его бывшая команда – «Севилья». Также испанец интересен чемпиону России – «Локомотиву».

Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Трансферы Барселона Локомотив Видаль Алейш
Комментарии (14)
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Nintendo8800
1527051692
источник бомбардир ру а локомотив об этом знает?
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серега кашин
1527059602
да, а еще потом и роналду ждут
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Lev Aleks
1527059970
Можно попробовать, парень реально играть хочет, а значит сачковать не будет, главное з/п огромную предлагать не нужно)
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OfaZavr
1527061181
у него и без Локо достаточно вариантов с продолжением карьеры, вряд ли они смогут тягаться с условиями предложенными ему в других клубах.
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mdu86
1527062780
Было бы не плохо, но по логике выберет Валенсию: не последний клуб в Испании, переезжать далеко не надо, да и в ЛЧ поиграет
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fortune-bva
1527063479
Локо зп не потянет)
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Полная Канистра
1527065075
придётся все ж/д составы продавать чтобы его приобрести и зп платить
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Алекc
1527066430
он просто не поедет в Россию
Ответить
zigbert
1527095948
Останется где нибудь в Испании.
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юрий николаевич
1527103671
бред, желтушная утка, видимо какой- писака поймал "белочку", такие вбросы только упоминанием животного мира можно комментировать.
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