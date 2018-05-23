«Локомотив» заинтересован в покупке полузащитника «Барселоны» Видаля

Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает Diario de Sevilla. 28-летний футболист недоволен количеством игровой практики в состав каталонцев, поэтому готов сменить клуб в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что его услугах заинтересованы несколько испанских клубов, среди которых выделяются «Валенсия», «Вильярреал» и его бывшая команда – «Севилья». Также испанец интересен чемпиону России – «Локомотиву».

Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.