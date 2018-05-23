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    «Локомотив» заинтересован в покупке полузащитника «Барселоны» Видаля

    Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает Diario de Sevilla. 28-летний футболист недоволен количеством игровой практики в состав каталонцев, поэтому готов сменить клуб в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что его услугах заинтересованы несколько испанских клубов, среди которых выделяются «Валенсия», «Вильярреал» и его бывшая команда – «Севилья». Также испанец интересен чемпиону России – «Локомотиву».

    Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 07:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 23 мая 2018, 22:27

      бред, желтушная утка, видимо какой- писака поймал "белочку", такие вбросы только упоминанием животного мира можно комментировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:19

      Останется где нибудь в Испании.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 мая 2018, 12:07

      он просто не поедет в Россию

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 11:44

      придётся все ж/д составы продавать чтобы его приобрести и зп платить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 23 мая 2018, 11:17

      Локо зп не потянет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 мая 2018, 11:06

      Было бы не плохо, но по логике выберет Валенсию: не последний клуб в Испании, переезжать далеко не надо, да и в ЛЧ поиграет

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:39

      у него и без Локо достаточно вариантов с продолжением карьеры, вряд ли они смогут тягаться с условиями предложенными ему в других клубах.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 мая 2018, 10:19

      Можно попробовать, парень реально играть хочет, а значит сачковать не будет, главное з/п огромную предлагать не нужно)

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 мая 2018, 10:13

      да, а еще потом и роналду ждут

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 23 мая 2018, 08:01

      источник бомбардир ру
      а локомотив об этом знает?

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Nintendo8800 23 мая 2018, 10:09

      По логике вещей источник - Diario de Sevilla. Что указано, только Бомба любит утки околесные.

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