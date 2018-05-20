Денисов: «Саламычу большое спасибо могу сказать. Из-за него я весь сезон работал на максимуме»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Чемпионат мира конечно буду смотреть. Ожидания? Ожидаю чего-то феерического. Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. Верю, что мы выйдем из группы. Дальше, конечно, будут сложности. Но из группы мы обязаны выйти.

Черчесов? Знаете, я Саламычу могу даже большое спасибо сказать. Сейчас объясню. Наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон работал на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я как футболист еще годен, что могу помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо», – сказал Денисов.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»