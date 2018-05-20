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  • Денисов: «Саламычу большое спасибо могу сказать. Из-за него я весь сезон работал на максимуме»

Денисов: «Саламычу большое спасибо могу сказать. Из-за него я весь сезон работал на максимуме»

20 мая 2018, 01:35
30

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Чемпионат мира конечно буду смотреть. Ожидания? Ожидаю чего-то феерического. Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. Верю, что мы выйдем из группы. Дальше, конечно, будут сложности. Но из группы мы обязаны выйти.

Черчесов? Знаете, я Саламычу могу даже большое спасибо сказать. Сейчас объясню. Наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон работал на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я как футболист еще годен, что могу помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо», – сказал Денисов.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Денисов Игорь
Комментарии (30)
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fortune-bva
1526769545
Жалко, что тебя не будет на ЧМ в качестве игрока нашей сборной! Лысый обосрется, упертый ****!
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Кнут Юхансон
1526769647
Денисов, всё таки нормальный парень ! Я за него !
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insider_retro
1526770310
Как бы выпенджрёж Черчесова не привёл к необратимым последствиям... Он потом жбан свой блестящий протрёт платочком виновато и исчезнет с футбольного горизонта, но поменять уже ничего не получится... А люди ждут и надеются!...
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Юрий Б.
1526787322
Хотелось бы видеть Денисова в сборной
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Бухбух
1526788257
ЧМ был бы хорошей возможностью пойти на мировую. Денисов сделал шаг к этому, Черчесов - нет
Ответить
serppion
1526791226
Чего уж там, нет худа без добра... Но, чабана благодарить не стоит!
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Боцман59rus
1526793013
чаще ходи в душ игорек, может и в европе повезет...
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alex1951
1526798735
Красиво он Черчеса подье..... Денискин ,полагаю,в футболе ещще продержится, а вот Черчесу уже приготовлена ,если не Сибирь,то по логике, какой нить сибиряцкий клубик из Тикси..)))))
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Мары
1526807053
Блин, какая то мыльная опера. Черчес в конце фильма должен повеситься ли посетить с длительным и тёплым приёмом дальний уголок Сибири.
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zigbert
1526833531
Играть на максимуме надо всегда а не по личным интересам.
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