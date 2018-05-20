Денисов: «Саламычу большое спасибо могу сказать. Из-за него я весь сезон работал на максимуме»

К сожалению,это общая тенденция-доказать,когда припёрло...Второй пример-Дзюба, в Зените не смог пробиться в "основу",но доказал в Арсенале,что достоин места в сборной России.Наверное,это и есть черта русского характера!Желательно,конечно,этот самый характер,проявлять на протяжении всего сезона,а не отрывками или эпизодами...
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился ожиданиями от чемпионата мира.
«Чемпионат мира конечно буду смотреть. Ожидания? Ожидаю чего-то феерического. Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. Верю, что мы выйдем из группы. Дальше, конечно, будут сложности. Но из группы мы обязаны выйти.
Черчесов? Знаете, я Саламычу могу даже большое спасибо сказать. Сейчас объясню. Наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон работал на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я как футболист еще годен, что могу помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо», – сказал Денисов.
Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»