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    Денисов: «Саламычу большое спасибо могу сказать. Из-за него я весь сезон работал на максимуме»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

    «Чемпионат мира конечно буду смотреть. Ожидания? Ожидаю чего-то феерического. Жду лучшего чемпионата мира за всю историю. Верю, что мы выйдем из группы. Дальше, конечно, будут сложности. Но из группы мы обязаны выйти.

    Черчесов? Знаете, я Саламычу могу даже большое спасибо сказать. Сейчас объясню. Наш мини-конфликт повлиял на то, что я весь сезон работал на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я как футболист еще годен, что могу помочь «Локомотиву». В том числе и Саламычу большое спасибо», – сказал Денисов.

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.05.2018 01:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 мая 2018, 20:03

      К сожалению,это общая тенденция-доказать,когда припёрло...Второй пример-Дзюба, в Зените не смог пробиться в "основу",но доказал в Арсенале,что достоин места в сборной России.Наверное,это и есть черта русского характера!Желательно,конечно,этот самый характер,проявлять на протяжении всего сезона,а не отрывками или эпизодами...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:39

      правильно, зачем негатив сеять, сказал спасибо а жизнь расставить все по своим местам.

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 19:25

      Играть на максимуме надо всегда а не по личным интересам.

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 20 мая 2018, 13:39

      Денисов: «Огромное спасибо Станиславу Саламовичу???
      Дважды ОГРОМНОЕ!!!

      1. Молодец Саламыч - УБРАЛ Денисова из сборной!
      Денисов очень плохо играл в Локомотиве - ХУЖЕ всех!
      Денисов всегда на "максимуме" выезжал за счёт других, а ПОБЕДЫ других всегда "максимально" приписывал себе.
      В Зените Денисов только за счёт этого всегда выезжал!
      Все у него кругом виноваты, только он всегда «хороший и пашет больше всех»!

      2. Денисова раньше брали в сборную по питерскому БЛАТУ, а Саламыч положил этому КОНЕЦ!
      Денисов в Локомотиве играл ХУЖЕ всех!
      Все поражения, которые имеет Локомотив на его совести.
      Игры с Амкаром, с Уфой, Денисов провалил и в Туле не играл из-за плохой игры в конце сезона!
      В играх за Локомотив в Лиге Европы - Денисов ПРОВАЛИЛ!
      Денисов стимулирует пляски вокруг себя и поэтому они продолжаются, но это напрасные затраты Денисова!

      Дважды огромное спасибо Станиславу Саламовичу, что не взял Денисова в сборную!
      Денисову не место в сборной!
      Есть более ДОСТОЙНЫЕ, а Денисов НЕ ДОСТОИН!

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      Рейтинг: +371

      ASG > Виктор12 31 мая 2018, 23:45

      ты де*бил поди, денисов сейчас лучший опорник сборной нашей, у нас и выбора нет..

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 мая 2018, 12:20

      То есть, играть хорошо нужно не всегда, а только вопреки...?!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 12:04

      Блин, какая то мыльная опера.
      Черчес в конце фильма должен повеситься ли посетить с длительным и тёплым приёмом дальний уголок Сибири.

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Мары 20 мая 2018, 18:51

      Мары! Значит ты с нами?
      А на игру пойдешь с С.Аравией?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > alex1951 20 мая 2018, 19:35

      Пока не знаю Саш.Всё от работы будет зависеть.Ситуация у меня пока не ахти.Финансовая.

      -2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 20 мая 2018, 09:45

      Красиво он Черчеса подье.....
      Денискин ,полагаю,в футболе ещще продержится,
      а вот Черчесу уже приготовлена ,если не Сибирь,то по логике,
      какой нить сибиряцкий клубик из Тикси..)))))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > alex1951 20 мая 2018, 10:25

      Из всех тренеров сб. России тренером в России продолжает работать только Сёмин.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vick-north-west 20 мая 2018, 12:16

      и не плохо работать!!! Зря Сёмину не дали в новом цикле проявить себя.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 мая 2018, 09:42

      Денисов уже публично признал что он виноват. И виноват в том,что тренер- главный и тренер решает. А Черчесов,если мужик ,то пошлет все на хер и скажет-признал-иди играй в сборной,а не будет из себя бабу неудовлетворенную корчить. И мудка пошлет куда надо,тем более мудок теперь "заслуженный строитель".

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 мая 2018, 08:10

      чаще ходи в душ игорек, может и в европе повезет...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 мая 2018, 07:40

      Чего уж там, нет худа без добра... Но, чабана благодарить не стоит!

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