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    Генсек БАТЭ сравнил Марадону с бегемотом

    Генеральный секретарь белорусского БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал подписание контракта брестским «Динамо» с Диего Марадоной. Аргентинец занял пост председателя правления динамовцев.

    «Слушайте, вы — те, которые возмущены подписанием Марадоны! Вы в кого такие унылые? Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами и комментами. Как вам наглости хватает сейчас, во времена когда даже антихайп для хайпа, рассказывать о бесполезности пиара? Это раньше пиар был средством. А сейчас — цель. И нет бредовее вопроса „Зачем вам такой сомнительный пиар?»

    Кому вообще хуже от Марадоны? Да никому. Всем только веселее.

    Ну вот смотрите. Хотели вы, допустим, посмотреть на бегемота. А нигде нет его поблизости — не водится. Единственный способ посмотреть — это купить. И не то чтобы у вас денег нет на это — есть. Просто умом вы понимаете, что бегемот — баловство. Как бы ни хотелось — всe-таки ответ «нет».

    И вдруг ваш сосед берeт и покупает бегемота. И теперь вы можете на него посмотреть с невероятно близкого расстояния. Пусть не круглосуточно, но ведь круглосуточно вы и не мечтали. Зато вас вообще не волнуют никакие бегемотовые проблемы — стоимость корма, болезни, грусть по бегемотихе, необходимость организовать водоeм. С этим всем разбираться соседу. Вам — только удовольствие созерцания.

    Покупка бегемота — выбор соседа. Вы его не уговаривали. Он сам так решил. Ему самому (простите) прикольно. Так почему вам не прикольно? Особенно в наш клоунский век, когда быть прикольным — это лучшее, что может случиться с человеком или явлением», – заявил белорус.

    «Динамо-Брест» идет в чемпионате Белоруссии вне первой пятерки.

    Источник: Pressball

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    19.05.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 19 мая 2018, 17:46

      Марадона даст этому идиоту по башке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 мая 2018, 14:06

      На недельку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 мая 2018, 13:03

      Идиот...

      -1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 мая 2018, 12:28

      Болот там, конечно, полно, да уж больно холодно. И партизаны голодные.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 мая 2018, 12:10

      Бред )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 19 мая 2018, 11:50

      Клоуны))

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