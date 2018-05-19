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Генсек БАТЭ сравнил Марадону с бегемотом

19 мая 2018, 11:43
5

Генеральный секретарь белорусского БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал подписание контракта брестским «Динамо» с Диего Марадоной. Аргентинец занял пост председателя правления динамовцев.

«Слушайте, вы — те, которые возмущены подписанием Марадоны! Вы в кого такие унылые? Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами и комментами. Как вам наглости хватает сейчас, во времена когда даже антихайп для хайпа, рассказывать о бесполезности пиара? Это раньше пиар был средством. А сейчас — цель. И нет бредовее вопроса „Зачем вам такой сомнительный пиар?»

Кому вообще хуже от Марадоны? Да никому. Всем только веселее.

Ну вот смотрите. Хотели вы, допустим, посмотреть на бегемота. А нигде нет его поблизости — не водится. Единственный способ посмотреть — это купить. И не то чтобы у вас денег нет на это — есть. Просто умом вы понимаете, что бегемот — баловство. Как бы ни хотелось — всe-таки ответ «нет».

И вдруг ваш сосед берeт и покупает бегемота. И теперь вы можете на него посмотреть с невероятно близкого расстояния. Пусть не круглосуточно, но ведь круглосуточно вы и не мечтали. Зато вас вообще не волнуют никакие бегемотовые проблемы — стоимость корма, болезни, грусть по бегемотихе, необходимость организовать водоeм. С этим всем разбираться соседу. Вам — только удовольствие созерцания.

Покупка бегемота — выбор соседа. Вы его не уговаривали. Он сам так решил. Ему самому (простите) прикольно. Так почему вам не прикольно? Особенно в наш клоунский век, когда быть прикольным — это лучшее, что может случиться с человеком или явлением», – заявил белорус.

«Динамо-Брест» идет в чемпионате Белоруссии вне первой пятерки.

Источник: Pressball
Белоруссия. Высшая лига БАТЭ Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (5)
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TY13R
1526719853
Клоуны))
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acer2003
1526721023
Бред )))
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тщмек 19
1526722136
Болот там, конечно, полно, да уж больно холодно. И партизаны голодные.
Ответить
mihail200606
1526724208
Идиот...
Ответить
Axe111
1526727979
На недельку
Ответить
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