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    Украина добилась, чтобы реклама «Газпрома» была убрана с улиц Киева и фан-зоны во время финала Лиги чемпионов

    Украина договорилась с УЕФА, чтобы «Газпром» не был представлен в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов.

    Реклама российской компании не будет присутствовать на улицах Киева и в фан-зоне. Тем не менее на стадионе во время матча реклама «Газпрома» представлена будет.

    «Газпром» является спонсором Лиги чемпионов с 2012 года. В феврале контракт был продлен до 2021 года.

    Финал главного европейского клубного турнира, в котором сыграют «Реал» и «Ливерпуль», состоится в субботу, 26 мая.

    Источник: Интерфакс

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    18.05.2018 14:44
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 мая 2018, 13:37

      Ну может тогда и газ перекроем?

      3
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      Рейтинг: +839

      dimag 21 мая 2018, 11:38

      Ну и правильно, а-то имбицилы и херои АТО зальют её зеленкой , всё равно видно не будет. А на стадионе , по TV, будет видеть весь мир.

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 20 мая 2018, 10:29

      Одного понять не могу, если хохлам так Россия не мила, что они на бомбардире забыли? Это же москальский сайт )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:39

      Со стадиона убирать не стали -заработают на этом прилично.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь > zigbert 22 мая 2018, 13:13

      Думаю, что и за отказ размещать рекламу на улице, "Газпром" тоже получит нехилую неустойку от УЕФА. Спасибо, братья хохлы, за пополнение бюджета нашей жирной компании!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 мая 2018, 04:51

      как там у них...паны дерутся,а у холопов чубы трещат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:43

      ну может им хоть от этого немного легче станет))

      5
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 18 мая 2018, 18:38

      видимо больше не надо проводить финалы крупных соревнований в Украине...чтоб не было неудобств)

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 мая 2018, 18:08

      Всё совершенно по детски!Типа "ты не писай в мой горшок..."Жаль что последствия такой "детской непосредственности" оказываются нехорошие...Жалко их...убогих...В

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 мая 2018, 17:54

      А потом всё равно появится! Ха, дебилы укрожопые!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 мая 2018, 17:30

      Даже незнаю злиться на укропов, слышу слово "Газпром" и прям противно, ассоциируется с отобранным у народа достоянием

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      Рейтинг: +67322

      portero > Avaretz 21 мая 2018, 09:03

      а что другие нефтегазовые компании , типо олигархи сами нефть и газ производят??? не народные они там гении по захвату народной собственности...

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