Украина добилась, чтобы реклама «Газпрома» была убрана с улиц Киева и фан-зоны во время финала Лиги чемпионов

Украина договорилась с УЕФА, чтобы «Газпром» не был представлен в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов.

Реклама российской компании не будет присутствовать на улицах Киева и в фан-зоне. Тем не менее на стадионе во время матча реклама «Газпрома» представлена будет.

«Газпром» является спонсором Лиги чемпионов с 2012 года. В феврале контракт был продлен до 2021 года.

Финал главного европейского клубного турнира, в котором сыграют «Реал» и «Ливерпуль», состоится в субботу, 26 мая.