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  • Украина добилась, чтобы реклама «Газпрома» была убрана с улиц Киева и фан-зоны во время финала Лиги чемпионов

Украина добилась, чтобы реклама «Газпрома» была убрана с улиц Киева и фан-зоны во время финала Лиги чемпионов

18 мая 2018, 14:44
40

Украина договорилась с УЕФА, чтобы «Газпром» не был представлен в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов.

Реклама российской компании не будет присутствовать на улицах Киева и в фан-зоне. Тем не менее на стадионе во время матча реклама «Газпрома» представлена будет.

«Газпром» является спонсором Лиги чемпионов с 2012 года. В феврале контракт был продлен до 2021 года.

Финал главного европейского клубного турнира, в котором сыграют «Реал» и «Ливерпуль», состоится в субботу, 26 мая.

Источник: Интерфакс
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (40)
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ateist90
1526644459
Неплохо так УЕФА прогнулась под изменчивый мир...
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Shogun
1526644839
Можно уже не публиковать всякие новости с вечно ноющими и сосущими члены всем подряд хохлами, всем насрать уже на них и насрать так же, что у них там творится
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Жёлто-синий
1526645040
Почему зенит досехпор не выграл турнир?
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Bivaliy67
1526645375
Правильно, а что? Заодно нужно запретить Ливерпулю играть в красной форме, так как этот цвет будет ассоциироваться с советским флагом!
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slavа0508
1526645506
Ну а как же спонсорский контракт,,,,или уже похер Европе закон не писан,,,
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Усы Газаева
1526645621
газовые плиты еще до кучи демонтируйте.
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Мары
1526646315
Господа, это перемога.Ура товарищи. А на самом деле всем совершенно по барабану, что там с Газпромом. Акционеры Газпрома на сайте присутствуют ? Давайте ещё их мнением поинтересуемся.А лично мне от этого ни горячо, ни холодно.Я не держатель акций.
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Avaretz
1526653848
Даже незнаю злиться на укропов, слышу слово "Газпром" и прям противно, ассоциируется с отобранным у народа достоянием
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Par Mezan
1526655266
А потом всё равно появится! Ха, дебилы укрожопые!
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Krossmen73
1526656123
Всё совершенно по детски!Типа "ты не писай в мой горшок..."Жаль что последствия такой "детской непосредственности" оказываются нехорошие...Жалко их...убогих...В
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