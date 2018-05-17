Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

По крайней мере один из лучших опорников страны доказал свой класс и стал со своей командой чемпионом России! Теперь осталось дождаться успехов сборной,главный тренер которой уже не первый год колдует над составом,тактикой и некой надеждой на победы в группе!
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал невызов в сборную России на домашний чемпионат мира.
– Почему ты не вызываешься в сборную России?
– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь». Но. Извиняться за те слова я не буду.
– Ты говорил матом? Произносил слова, на которые можно обидеться смертельно?
– Нет. Ни слова матом. И все – нормальной интонацией.
– По моей информации, Виталий Мутко пытался вас помирить.
– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: «Хотят, чтобы вы помирились» – «Я только за, но никаких извинений через прессу не будет». Больше не звонили.
Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.
– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.
– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.
– То есть если тебя брать в состав, то только основным? Очевидно, что ты будешь создавать плохую психологическую обстановку.
– А ты думаешь, сейчас там хорошая психологическая обстановка?
– Сейчас ты уезжаешь в отпуск. Допустим, тебе позвонили бы и сказали: приезжай. Приехал бы?
– Издеваешься? Конечно, да! Но этого не будет.
– Давай еще раз проговорим условия: ты был бы готов работать с Черчесовым как со своим тренером…
– Все так. Единственное, на что я не готов, – извиняться.
Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»