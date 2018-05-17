Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал невызов в сборную России на домашний чемпионат мира.

– Почему ты не вызываешься в сборную России?

– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь». Но. Извиняться за те слова я не буду.

– Ты говорил матом? Произносил слова, на которые можно обидеться смертельно?

– Нет. Ни слова матом. И все – нормальной интонацией.

– По моей информации, Виталий Мутко пытался вас помирить.

– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: «Хотят, чтобы вы помирились» – «Я только за, но никаких извинений через прессу не будет». Больше не звонили.

Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.

– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.

– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.

– То есть если тебя брать в состав, то только основным? Очевидно, что ты будешь создавать плохую психологическую обстановку.

– А ты думаешь, сейчас там хорошая психологическая обстановка?

– Сейчас ты уезжаешь в отпуск. Допустим, тебе позвонили бы и сказали: приезжай. Приехал бы?

– Издеваешься? Конечно, да! Но этого не будет.

– Давай еще раз проговорим условия: ты был бы готов работать с Черчесовым как со своим тренером…

– Все так. Единственное, на что я не готов, – извиняться.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»