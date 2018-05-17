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    Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал невызов в сборную России на домашний чемпионат мира.

    – Почему ты не вызываешься в сборную России?

    – Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь». Но. Извиняться за те слова я не буду.

    – Ты говорил матом? Произносил слова, на которые можно обидеться смертельно?

    – Нет. Ни слова матом. И все – нормальной интонацией.

    – По моей информации, Виталий Мутко пытался вас помирить.

    – Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: «Хотят, чтобы вы помирились» – «Я только за, но никаких извинений через прессу не будет». Больше не звонили.

    Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.

    – Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.

    – Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.

    – То есть если тебя брать в состав, то только основным? Очевидно, что ты будешь создавать плохую психологическую обстановку.

    – А ты думаешь, сейчас там хорошая психологическая обстановка?

    Сейчас ты уезжаешь в отпуск. Допустим, тебе позвонили бы и сказали: приезжай. Приехал бы?

    – Издеваешься? Конечно, да! Но этого не будет.

    – Давай еще раз проговорим условия: ты был бы готов работать с Черчесовым как со своим тренером…

    – Все так. Единственное, на что я не готов, – извиняться.

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 14:38
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 мая 2018, 22:44

      По крайней мере один из лучших опорников страны доказал свой класс и стал со своей командой чемпионом России! Теперь осталось дождаться успехов сборной,главный тренер которой уже не первый год колдует над составом,тактикой и некой надеждой на победы в группе!

      1
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 21:31

      Каждый ищет свою правду в этом конфликте, не задумываясь о том что может пострадать общее дело. Эта ссора произошла так давно и не стоит выеденного яйца.

      4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 мая 2018, 19:55

      Очередной раз убедился, что быдлятина гл. тренер сборной. для которого, личное важнее национального. Будем болеть за черепаху которая бежит против гончей. надо перестать читать статьи про сборную. особено вью Черчесова .нервы дороже..

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 18:57

      а надутому павлину видимо только извинения прокатят больше никак, выдумал обиду какую-то на ровном месте, хотя сам и виноват, жаль что ему высшие чины не приказывают перестать фигней страдать и взять всех сильнейших на ЧМ.

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 18:10

      Усач дебил...не приглашать сильнейшего опорника! Засунул бы в жопу свои эмоции

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2018, 17:47

      Надежда умирает последней.

      0
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 17:44

      Жаль что они с Усачём поссорились.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 17:31

      Это называется нашла коса на камень.

      Один осёл, второй баран
      Вам надо посетить Иран
      У Вас завяжется роман
      Который сбережёт коран.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 мая 2018, 17:31

      Надо усатого под зад тогда.) Другого выхода нет.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 мая 2018, 17:28

      Если сборникам нужен друг Денисов,то они легко решат проблему.У нас быстро заменят тренера.

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