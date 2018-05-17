Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

Денисов: «Я очень хочу сыграть на ЧМ-2018. Но думаю, без шансов»

17 мая 2018, 14:38
23

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал невызов в сборную России на домашний чемпионат мира.

– Почему ты не вызываешься в сборную России?

– Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам ему руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь». Но. Извиняться за те слова я не буду.

– Ты говорил матом? Произносил слова, на которые можно обидеться смертельно?

– Нет. Ни слова матом. И все – нормальной интонацией.

– По моей информации, Виталий Мутко пытался вас помирить.

– Да, в прошлом году – кажется, перед матчами против Испании и Аргентины – мне набрал Илья Геркус и сказал: «Хотят, чтобы вы помирились» – «Я только за, но никаких извинений через прессу не будет». Больше не звонили.

Я очень хочу сыграть на чемпионате мире в России, но думаю, что это без шансов.

– Есть мнение: если тебя возьмут на чемпионат мира без гарантии основного состава, это будет во вред команде.

– Да, лучше не брать. Могу сказать, что мне все равно, играть или нет, но это будет неправда. Мне неприятно сидеть на замене.

– То есть если тебя брать в состав, то только основным? Очевидно, что ты будешь создавать плохую психологическую обстановку.

– А ты думаешь, сейчас там хорошая психологическая обстановка?

Сейчас ты уезжаешь в отпуск. Допустим, тебе позвонили бы и сказали: приезжай. Приехал бы?

– Издеваешься? Конечно, да! Но этого не будет.

– Давай еще раз проговорим условия: ты был бы готов работать с Черчесовым как со своим тренером…

– Все так. Единственное, на что я не готов, – извиняться.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
triton004
1526557487
Надо попросить влиятельных людей,только повлиятельней Черчеса. Лучше к Путину обратиться
Ответить
PUZIAKA
1526558524
Вот что-то мне кажется, будет Денисов, не будет Денисова, Салах разницы не заметит.
Ответить
ljrljr0505
1526562944
Денисов в сборной был бы на своем месте, но амбиции не позволят одному извиниться, а другому во имя страны забыть обиды (хоть и пафосно звучит). Поэтому, как мне кажется, ловить нам особо нечего. Даже если выйдем из группы. то дальше Португалия или Испания.....
Ответить
Tsigan
1526567115
Почему у нас в стране каждое должностное лицо ведёт себя так как будто занимаемое кресло унаследовал от своего отца?! Что себе позволяет этот типа тренер?! Блин там что среди этой кучи мужиков сборников нет настоящего мужика который «саламычу» башку мог бы проломить?!
Ответить
Avaretz
1526567281
За что я уважаю Черчесова, так за его принципиальность, а Денисов напоминает капризного и непослушного мальчишку
Ответить
Мары
1526567500
Это называется нашла коса на камень. Один осёл, второй баран Вам надо посетить Иран У Вас завяжется роман Который сбережёт коран.
Ответить
Федя Кабак
1526569847
Усач дебил...не приглашать сильнейшего опорника! Засунул бы в жопу свои эмоции
Ответить
OfaZavr
1526572655
а надутому павлину видимо только извинения прокатят больше никак, выдумал обиду какую-то на ровном месте, хотя сам и виноват, жаль что ему высшие чины не приказывают перестать фигней страдать и взять всех сильнейших на ЧМ.
Ответить
Рубинище
1526576128
Очередной раз убедился, что быдлятина гл. тренер сборной. для которого, личное важнее национального. Будем болеть за черепаху которая бежит против гончей. надо перестать читать статьи про сборную. особено вью Черчесова .нервы дороже..
Ответить
zigbert
1526581886
Каждый ищет свою правду в этом конфликте, не задумываясь о том что может пострадать общее дело. Эта ссора произошла так давно и не стоит выеденного яйца.
Ответить
Главные новости
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
41
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+