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  • Кришито: «Я никогда не смогу сполна отблагодарить Манчини. Он научил меня футболу»

Кришито: «Я никогда не смогу сполна отблагодарить Манчини. Он научил меня футболу»

15 мая 2018, 18:31
17

Защитник «Зенита» Доменико Кришито считает, что новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини – подходящий человек для того, чтобы вернуть «скуадру адзурру» в футбольную элиту. Также футболист выразил надежду, что вновь получит вызов в национальную команду.

Кришито работал под руководством Манчини в петербургском клубе в течение прошлого сезона.

«Он впечатляющ, как в человеческом плане, так и в профессиональном. Я уже был знаком с ним до его прихода в «Зенит», поскольку он приглашал меня в «Интер», когда работал в Милане.

Он очень много знает о футболе, но мне не нужно об этом говорить. Его резюме говорит само за себя. Он побеждал везде, где тренировал – от «Интера» до «Манчестер Сити».

Манчини выдающийся человек, у нас превосходные отношения. Я никогда не смогу его сполна отблагодарить. Он научил меня футболу.

Я счастлив, что Итальянская федерация футбола решили доверить Манчини воскрешение национальной команды. Он правильный человек для того, чтобы вернуть нас в футбольную элиту.

Несмотря ни на что, Манчини знает, на что я способен. В отличие от Джампьеро Вентуры, который считал Россию слишком далекой, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Я очень надеюсь от всего сердца, что у меня будет возможность вновь надеть голубую футболку», – сказал Кришито.

Напомним, Кришито не стал продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с 2011 года, и покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Италия Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (17)
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Garrincha58
1526398889
Кришито ты этими словами меня лично разочаровал. Манчини научил тебя футболу? что за бред ты говоришь
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zidane 2006
1526399804
а до этого ты во что играл
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qwera 1969
1526400705
Чему может научить данный чел...? Разрушить Зенит... Он данные санкции сделал, ЗА ЧТО и получил главный пост тренера.... Урод!!!!
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shinnik
1526401402
"он побеждал везде, где тренировал – от «Интера» до «Манчестер Сити»" Мимо,что случилось-то? Твои слёзы -были слезами счастья? Не понимаю ..
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OfaZavr
1526401718
надеется на вызов в сборную вот и сказал много добрых слов в адрес Манчини)
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kotmyshka
1526402306
Похоже, что Манчини очень любит, чтобы ему лизали...
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Павелий
1526404269
Вас объединяет умение грамотно зарабатывать на российском бюджете.
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Полная Канистра
1526404290
кришито хорош стелиться перед ним даже противно это читать
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Полная Канистра
1526404466
не лижи его мани не мороженое
Ответить
val-berezko
1526407410
Это дело Италии. Они между собой разберутся. Кришито прише со Спалетти,ушел с Манчини. Успехов Доменико,ты отлично играл в Зените!
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