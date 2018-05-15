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    Кришито: «Я никогда не смогу сполна отблагодарить Манчини. Он научил меня футболу»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито считает, что новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини – подходящий человек для того, чтобы вернуть «скуадру адзурру» в футбольную элиту. Также футболист выразил надежду, что вновь получит вызов в национальную команду.

    Кришито работал под руководством Манчини в петербургском клубе в течение прошлого сезона.

    «Он впечатляющ, как в человеческом плане, так и в профессиональном. Я уже был знаком с ним до его прихода в «Зенит», поскольку он приглашал меня в «Интер», когда работал в Милане.

    Он очень много знает о футболе, но мне не нужно об этом говорить. Его резюме говорит само за себя. Он побеждал везде, где тренировал – от «Интера» до «Манчестер Сити».

    Манчини выдающийся человек, у нас превосходные отношения. Я никогда не смогу его сполна отблагодарить. Он научил меня футболу.

    Я счастлив, что Итальянская федерация футбола решили доверить Манчини воскрешение национальной команды. Он правильный человек для того, чтобы вернуть нас в футбольную элиту.

    Несмотря ни на что, Манчини знает, на что я способен. В отличие от Джампьеро Вентуры, который считал Россию слишком далекой, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Я очень надеюсь от всего сердца, что у меня будет возможность вновь надеть голубую футболку», – сказал Кришито.

    Напомним, Кришито не стал продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с 2011 года, и покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2018 18:31
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 мая 2018, 21:03

      Это дело Италии. Они между собой разберутся. Кришито прише со Спалетти,ушел с Манчини. Успехов Доменико,ты отлично играл в Зените!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 20:14

      не лижи его мани не мороженое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 мая 2018, 20:11

      кришито хорош стелиться перед ним даже противно это читать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 15 мая 2018, 20:11

      Вас объединяет умение грамотно зарабатывать на российском бюджете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 мая 2018, 19:38

      Похоже, что Манчини очень любит, чтобы ему лизали...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 19:28

      надеется на вызов в сборную вот и сказал много добрых слов в адрес Манчини)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > OfaZavr 15 мая 2018, 20:13

      это точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 19:23

      "он побеждал везде, где тренировал – от «Интера» до «Манчестер Сити»"
      Мимо,что случилось-то?
      Твои слёзы -были слезами счастья?
      Не понимаю ..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 мая 2018, 19:11

      Чему может научить данный чел...? Разрушить Зенит... Он данные санкции сделал, ЗА ЧТО и получил главный пост тренера.... Урод!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > qwera 1969 15 мая 2018, 19:33

      Зенит -это не только итальянский тренер. Это очень сложная система. И немаловажно что не стало посредника ( Сарсаньи) между работниками и тренером. Зачем же любого тренера , у которого не получилось , называть нехорошим словом. Это простительно футболистам, у них слово ТРЕНЕРИШКА -это как нарицательное. Если кого -то так обозвали, то жди на следущий сезон этот тренеришка какой-нибудь еврокубок возьмет.

      3
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 15 мая 2018, 18:56

      а до этого ты во что играл

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2018, 18:41

      Кришито ты этими словами меня лично разочаровал. Манчини научил тебя футболу? что за бред ты говоришь

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Garrincha58 15 мая 2018, 18:56

      А ты бы как поступил был бы у тебя такой знакомый друг и раз на супер работе в супер офисе и начальник? Сказал да он баран.. Или же начал бы мы с ним друзья с детства и тд. ? Вот.. Надо извлекать пользу из всего.. Он не просто так нёс всю эту чушь и он зная что он несёт чушь говорил это все .. Чтобы попасть в Италию в сборную именно надо делать отношения с Манчини что он и делает

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