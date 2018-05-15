Кришито: «Я никогда не смогу сполна отблагодарить Манчини. Он научил меня футболу»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито считает, что новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини – подходящий человек для того, чтобы вернуть «скуадру адзурру» в футбольную элиту. Также футболист выразил надежду, что вновь получит вызов в национальную команду.

Кришито работал под руководством Манчини в петербургском клубе в течение прошлого сезона.

«Он впечатляющ, как в человеческом плане, так и в профессиональном. Я уже был знаком с ним до его прихода в «Зенит», поскольку он приглашал меня в «Интер», когда работал в Милане.

Он очень много знает о футболе, но мне не нужно об этом говорить. Его резюме говорит само за себя. Он побеждал везде, где тренировал – от «Интера» до «Манчестер Сити».

Манчини выдающийся человек, у нас превосходные отношения. Я никогда не смогу его сполна отблагодарить. Он научил меня футболу.

Я счастлив, что Итальянская федерация футбола решили доверить Манчини воскрешение национальной команды. Он правильный человек для того, чтобы вернуть нас в футбольную элиту.

Несмотря ни на что, Манчини знает, на что я способен. В отличие от Джампьеро Вентуры, который считал Россию слишком далекой, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Я очень надеюсь от всего сердца, что у меня будет возможность вновь надеть голубую футболку», – сказал Кришито.

Напомним, Кришито не стал продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с 2011 года, и покинет клуб по завершении нынешнего сезона.