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  • Каррера: «Дождется ли Рианчо предложения от «Спартака»? Я еще не решил. Шалимов? Не знаю о таком»

Каррера: «Дождется ли Рианчо предложения от «Спартака»? Я еще не решил. Шалимов? Не знаю о таком»

15 мая 2018, 15:57
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном приходе в московский клуб Рауля Рианчо и Игоря Шалимова.

Рианчо – тренер сборной Украины по физподготовке. Шалимов до недавнего времени возглавлял «Краснодар». Ранее СМИ сообщили, что оба специалиста могут пополнить тренерский штаб красно-белых.

– Можно ли сказать, что если в прошлом году вы только получили команду, то в этом выстраивали фундамент под себя?

– Да, мы стараемся создать программу для роста. В прошлом году я нашел то, что уже было сформировано. У меня не было времени на создание своего штаба. Обычно сначала набирают штаб, а потом идут тренировать команду. У меня получилось все наоборот.

В этом году постарался усилить штаб людьми, которым я доверяю. Не теми, кого привел, чтобы они отняли место у других, а теми, которые могли помочь усилить команду. Ведь нам предстояло выступать в трех турнирах. И потому считаю, что никого не предавал. Пригласив Мальфатти и Д`Урбано, я же не выгнал Пилипчука. Пригласил обоих, чтобы мы стали сильнее. Но, возможно, кому-то это не понравилось, потому что уже с июля, что бы ни происходило, все показывали пальцем на Мальфатти и Д`Урбано.

– Если с кем-то из них не будет продлен контракт, как будете реагировать?

– Я решаю, кто будет в штабе. Если им не предложат контракты, это значит, что такое решение принято мной. Хочу, чтобы помощники говорили мне: «Погоди, Массимо, ты ошибаешься. Сделай так, будет лучше». Но делать выводы и принимать решение все равно мне. Но когда все закончилось и решение принято, помощник должен думать так же, как и я – вне зависимости от того, что он думает о решении.

Мы должны быть единомышленниками, тогда это можно будет назвать штабом. Но не хочу видеть в штабе людей, которые мне просто поддакивают. Хочу, чтобы помощники заставляли меня сомневаться. Но когда выбор сделан, все должны это принять, иначе невозможно работать.

– Тренер Рауль Рианчо – тот человек, который нужен вашему штабу?

– Не знаю. Но с его работой я знаком.

– Он дождется предложения «Спартака»?

– Я еще ничего не решил.

– Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре «Спартака»?

– Не знаю о таком.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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richi
1526391358
Верной дорогой идете , товарищ Карера. 1-е место, 3-е и, привычное для последних лет 5-6-е...
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hevbn 28
1526392090
Что касается Шалимова не думаю , что это хорошая идея приглашать тренера который достаточно продолжительное время был главным в помощники , да и что касается штаба в целом Каррера прав, в штабе должны быть те люди которые полностью устраивают тренера и не должно быть "посторонних". Следующий сезон и для Массимо и для Спартака будет ключевым , после великолепного чемпионского сезона и мягко говоря очень спорного сезона в котором были объективные причины для неудач , (прежде всего это состояние "похмелья" после чемпионства) в следующим сезоне должно быть видно чего стоит Каррера как тренер в Спартаке.
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BANNIKOV1970
1526393214
Не знаешь кто такой Шалимов?Скорее это смена!
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avera
1526394451
Брехун!
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Федя Кабак
1526395050
Болтун!
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volfrik
1526397960
врет же!
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OfaZavr
1526399372
Шалимова думаю не самая лучшая идея приглашать в помощники, а вот в Спартак-2 можно попробовать, а насчет принятия решений согласен, их должен принимать только главный тренер но конечно же все в штабе должны иметь свое мнение и высказать его главному а он уж решит.
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shinnik
1526402833
Зато о письме знаешь..)
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zigbert
1526416526
Надо пожелать новому штабу плодотворной работы.
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юрий николаевич
1526431549
Тихонова ндо в Спартак-2 а гунько в утиль, только с таким тренером можно вырастить молодежь.
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