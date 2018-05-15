Каррера: «Дождется ли Рианчо предложения от «Спартака»? Я еще не решил. Шалимов? Не знаю о таком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном приходе в московский клуб Рауля Рианчо и Игоря Шалимова.

Рианчо – тренер сборной Украины по физподготовке. Шалимов до недавнего времени возглавлял «Краснодар». Ранее СМИ сообщили, что оба специалиста могут пополнить тренерский штаб красно-белых.

– Можно ли сказать, что если в прошлом году вы только получили команду, то в этом выстраивали фундамент под себя?

– Да, мы стараемся создать программу для роста. В прошлом году я нашел то, что уже было сформировано. У меня не было времени на создание своего штаба. Обычно сначала набирают штаб, а потом идут тренировать команду. У меня получилось все наоборот.

В этом году постарался усилить штаб людьми, которым я доверяю. Не теми, кого привел, чтобы они отняли место у других, а теми, которые могли помочь усилить команду. Ведь нам предстояло выступать в трех турнирах. И потому считаю, что никого не предавал. Пригласив Мальфатти и Д`Урбано, я же не выгнал Пилипчука. Пригласил обоих, чтобы мы стали сильнее. Но, возможно, кому-то это не понравилось, потому что уже с июля, что бы ни происходило, все показывали пальцем на Мальфатти и Д`Урбано.

– Если с кем-то из них не будет продлен контракт, как будете реагировать?

– Я решаю, кто будет в штабе. Если им не предложат контракты, это значит, что такое решение принято мной. Хочу, чтобы помощники говорили мне: «Погоди, Массимо, ты ошибаешься. Сделай так, будет лучше». Но делать выводы и принимать решение все равно мне. Но когда все закончилось и решение принято, помощник должен думать так же, как и я – вне зависимости от того, что он думает о решении.

Мы должны быть единомышленниками, тогда это можно будет назвать штабом. Но не хочу видеть в штабе людей, которые мне просто поддакивают. Хочу, чтобы помощники заставляли меня сомневаться. Но когда выбор сделан, все должны это принять, иначе невозможно работать.

– Тренер Рауль Рианчо – тот человек, который нужен вашему штабу?

– Не знаю. Но с его работой я знаком.

– Он дождется предложения «Спартака»?

– Я еще ничего не решил.

– Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре «Спартака»?

– Не знаю о таком.