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    Каррера: «Дождется ли Рианчо предложения от «Спартака»? Я еще не решил. Шалимов? Не знаю о таком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном приходе в московский клуб Рауля Рианчо и Игоря Шалимова.

    Рианчо – тренер сборной Украины по физподготовке. Шалимов до недавнего времени возглавлял «Краснодар». Ранее СМИ сообщили, что оба специалиста могут пополнить тренерский штаб красно-белых.

    – Можно ли сказать, что если в прошлом году вы только получили команду, то в этом выстраивали фундамент под себя?

    – Да, мы стараемся создать программу для роста. В прошлом году я нашел то, что уже было сформировано. У меня не было времени на создание своего штаба. Обычно сначала набирают штаб, а потом идут тренировать команду. У меня получилось все наоборот.

    В этом году постарался усилить штаб людьми, которым я доверяю. Не теми, кого привел, чтобы они отняли место у других, а теми, которые могли помочь усилить команду. Ведь нам предстояло выступать в трех турнирах. И потому считаю, что никого не предавал. Пригласив Мальфатти и Д`Урбано, я же не выгнал Пилипчука. Пригласил обоих, чтобы мы стали сильнее. Но, возможно, кому-то это не понравилось, потому что уже с июля, что бы ни происходило, все показывали пальцем на Мальфатти и Д`Урбано.

    – Если с кем-то из них не будет продлен контракт, как будете реагировать?

    – Я решаю, кто будет в штабе. Если им не предложат контракты, это значит, что такое решение принято мной. Хочу, чтобы помощники говорили мне: «Погоди, Массимо, ты ошибаешься. Сделай так, будет лучше». Но делать выводы и принимать решение все равно мне. Но когда все закончилось и решение принято, помощник должен думать так же, как и я – вне зависимости от того, что он думает о решении.

    Мы должны быть единомышленниками, тогда это можно будет назвать штабом. Но не хочу видеть в штабе людей, которые мне просто поддакивают. Хочу, чтобы помощники заставляли меня сомневаться. Но когда выбор сделан, все должны это принять, иначе невозможно работать.

    – Тренер Рауль Рианчо – тот человек, который нужен вашему штабу?

    – Не знаю. Но с его работой я знаком.

    – Он дождется предложения «Спартака»?

    – Я еще ничего не решил.

    – Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре «Спартака»?

    – Не знаю о таком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 15:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 16 мая 2018, 03:45

      Тихонова ндо в Спартак-2 а гунько в утиль, только с таким тренером можно вырастить молодежь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 23:35

      Надо пожелать новому штабу плодотворной работы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 19:47

      Зато о письме знаешь..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:49

      Шалимова думаю не самая лучшая идея приглашать в помощники, а вот в Спартак-2 можно попробовать, а насчет принятия решений согласен, их должен принимать только главный тренер но конечно же все в штабе должны иметь свое мнение и высказать его главному а он уж решит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 15 мая 2018, 18:26

      врет же!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 17:37

      Болтун!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      avera 15 мая 2018, 17:27

      Брехун!

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 15 мая 2018, 17:06

      Не знаешь кто такой Шалимов?Скорее это смена!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 мая 2018, 16:48

      Что касается Шалимова не думаю , что это хорошая идея приглашать тренера который достаточно продолжительное время был главным в помощники , да и что касается штаба в целом Каррера прав, в штабе должны быть те люди которые полностью устраивают тренера и не должно быть "посторонних". Следующий сезон и для Массимо и для Спартака будет ключевым , после великолепного чемпионского сезона и мягко говоря очень спорного сезона в котором были объективные причины для неудач , (прежде всего это состояние "похмелья" после чемпионства) в следующим сезоне должно быть видно чего стоит Каррера как тренер в Спартаке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 мая 2018, 16:35

      Верной дорогой идете , товарищ Карера. 1-е место, 3-е и, привычное для последних лет 5-6-е...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Спартач80 15 мая 2018, 19:54


      — Я здесь, я там, я всегда...-


      — Кто ж так с каптёром разговаривает? Смотри как надо: чужое, халява, взять-взять!
      — Что будем пить, девочки?

      "ДМБ"(с)

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