Каррера: «Дождется ли Рианчо предложения от «Спартака»? Я еще не решил. Шалимов? Не знаю о таком»

Тихонова ндо в Спартак-2 а гунько в утиль, только с таким тренером можно вырастить молодежь.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном приходе в московский клуб Рауля Рианчо и Игоря Шалимова.
Рианчо – тренер сборной Украины по физподготовке. Шалимов до недавнего времени возглавлял «Краснодар». Ранее СМИ сообщили, что оба специалиста могут пополнить тренерский штаб красно-белых.
– Можно ли сказать, что если в прошлом году вы только получили команду, то в этом выстраивали фундамент под себя?
– Да, мы стараемся создать программу для роста. В прошлом году я нашел то, что уже было сформировано. У меня не было времени на создание своего штаба. Обычно сначала набирают штаб, а потом идут тренировать команду. У меня получилось все наоборот.
В этом году постарался усилить штаб людьми, которым я доверяю. Не теми, кого привел, чтобы они отняли место у других, а теми, которые могли помочь усилить команду. Ведь нам предстояло выступать в трех турнирах. И потому считаю, что никого не предавал. Пригласив Мальфатти и Д`Урбано, я же не выгнал Пилипчука. Пригласил обоих, чтобы мы стали сильнее. Но, возможно, кому-то это не понравилось, потому что уже с июля, что бы ни происходило, все показывали пальцем на Мальфатти и Д`Урбано.
– Если с кем-то из них не будет продлен контракт, как будете реагировать?
– Я решаю, кто будет в штабе. Если им не предложат контракты, это значит, что такое решение принято мной. Хочу, чтобы помощники говорили мне: «Погоди, Массимо, ты ошибаешься. Сделай так, будет лучше». Но делать выводы и принимать решение все равно мне. Но когда все закончилось и решение принято, помощник должен думать так же, как и я – вне зависимости от того, что он думает о решении.
Мы должны быть единомышленниками, тогда это можно будет назвать штабом. Но не хочу видеть в штабе людей, которые мне просто поддакивают. Хочу, чтобы помощники заставляли меня сомневаться. Но когда выбор сделан, все должны это принять, иначе невозможно работать.
– Тренер Рауль Рианчо – тот человек, который нужен вашему штабу?
– Не знаю. Но с его работой я знаком.
– Он дождется предложения «Спартака»?
– Я еще ничего не решил.
– Нужен ли вам тренер-россиянин в штабе, и правда ли, что им может стать Игорь Шалимов, который, вероятно, окажется в структуре «Спартака»?
– Не знаю о таком.