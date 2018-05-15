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    Фернандеш и Эдер вошли в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал имена футболистов, которых он включил в расширенный состав на чемпионат мира-2018, сообщает AP. Список включает в себя 35 игроков.

    В него вошли представители «Локомотива» Мануэль Фернандеш и Эдер, а также защитник «Фенербахче», права на которого принадлежат «Зениту», Луиш Нету.

    Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»), Руи Патрисиу («Спортинг»).

    Защитники: Антунеш («Хетафе»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоао Демон («Интер»), Жозе Фонте («Далянь Ифанг»), Луиш Нету («Фенербахче»), Марио Руи («Наполи»), Нельсон Семеду («Барселона»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»), Рикарду Перейра («Порто»), Роланду («Марсель») и Рубен Диаш («Бенфика»).

    Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Андре Гомеш («Барселона»), Бруно Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэль Фернандеш («Локомотив»), Рубен Невес («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Спортинг»).

    Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Локомотив»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Нани («Лацио»), Паулинью («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Ронни Лопеш (Монако).

    Напомним, сборной Португалии предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с Испанией, Ираном и Марокко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 06:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 мая 2018, 08:13

      Жоао Демон («Интер») ? João Cancelo скорее всего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 мая 2018, 12:34

      Поболеем за наших шоколадок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 15 мая 2018, 08:25

      Эдера на фарт берут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 15 мая 2018, 07:52

      По именам и командам не самая сильная команда.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 мая 2018, 07:40

      Вот посмотреть на игроков и из каких они клубов,то Португалия очень сильная сборная.

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