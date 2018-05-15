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  • Фернандеш и Эдер вошли в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018

Фернандеш и Эдер вошли в расширенный список сборной Португалии на ЧМ-2018

15 мая 2018, 06:51
5

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал имена футболистов, которых он включил в расширенный состав на чемпионат мира-2018, сообщает AP. Список включает в себя 35 игроков.

В него вошли представители «Локомотива» Мануэль Фернандеш и Эдер, а также защитник «Фенербахче», права на которого принадлежат «Зениту», Луиш Нету.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»), Руи Патрисиу («Спортинг»).

Защитники: Антунеш («Хетафе»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоао Демон («Интер»), Жозе Фонте («Далянь Ифанг»), Луиш Нету («Фенербахче»), Марио Руи («Наполи»), Нельсон Семеду («Барселона»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия Д»), Рикарду Перейра («Порто»), Роланду («Марсель») и Рубен Диаш («Бенфика»).

Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Андре Гомеш («Барселона»), Бруно Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэль Фернандеш («Локомотив»), Рубен Невес («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Спортинг»).

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Локомотив»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Нани («Лацио»), Паулинью («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Ронни Лопеш (Монако).

Напомним, сборной Португалии предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с Испанией, Ираном и Марокко.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Локомотив Зенит Фернандеш Мануэль Нету Луиш Эдер Сантуш Фернанду
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1526359255
Вот посмотреть на игроков и из каких они клубов,то Португалия очень сильная сборная.
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RLoko
1526359944
По именам и командам не самая сильная команда.
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chegevaro
1526361929
Эдера на фарт берут?
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DOCTOR PENALTY
1526376848
Поболеем за наших шоколадок.
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alboro
1526447625
Жоао Демон («Интер») ? João Cancelo скорее всего
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