Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию за попытку организации договорного матча

Футбольный арбитр из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси получил дисквалификацию от федерации футбола страны за попытку организовать договорной матч.

Судья должен был работать на финальном матче Кубка Саудовской Аравии. Перед игрой Аль-Мирдаси написал сообщение одной из команд, предложив за определенную сумму обеспечить необходимый результат.

Клуб рассказал о ситуации в федерацию футбола страны. Арбитра задержала полиция.

Аль-Мирдаси работал на Кубке конфедераций-2017 и должен был судить матчи чемпионата мира-2018.