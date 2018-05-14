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    Арбитр ЧМ-2018 получил дисквалификацию за попытку организации договорного матча

    Футбольный арбитр из Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси получил дисквалификацию от федерации футбола страны за попытку организовать договорной матч.

    Судья должен был работать на финальном матче Кубка Саудовской Аравии. Перед игрой Аль-Мирдаси написал сообщение одной из команд, предложив за определенную сумму обеспечить необходимый результат.

    Клуб рассказал о ситуации в федерацию футбола страны. Арбитра задержала полиция.

    Аль-Мирдаси работал на Кубке конфедераций-2017 и должен был судить матчи чемпионата мира-2018.

    Источник: AS

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    14.05.2018 19:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:58

      Не побоялся даже таких строгих законов СА.

      3
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      Рейтинг: +10

      Azamat85 15 мая 2018, 07:35

      Так если на договорных матча можно хорошо заработать, кто не захочет участвовать в них. Я и сам с удовольствием ставлю на матчи http://dogovornoi-match.ru/ и поднимаю на них очень неплохо.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 мая 2018, 01:40

      Это разведка боем перед ЧМ... Держите ушки на макушке, могут быть подставы!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:42

      А я думал, что наш Карась!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 мая 2018, 21:21

      Думаю - слили спецом... Не дал нужный результат какой-нибудь команде какого-то шейха.

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 мая 2018, 20:14

      Не мог месячишко подождать))) ...тут и суммы посолиднее будут...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 20:03

      вот таким вот глупым поступком испортил себе карьеру а возможно еще и свобода будет под угрозой.

      5
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 14 мая 2018, 19:58

      Почему-то думал, что в Саудовской Аравии все живут без взяток, краж, наркоторговли, договорняков, мошенничества и угонов...
      Ничто никому не чуждо, хотя, нефти по колено и денег с детства по пояс!..))

      8
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 мая 2018, 19:57

      И на Мундиалях встречаются гниловатые рефери. Помните толстяка Байрона Морено с ЧМ-2002?

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Черкизовский Кот 14 мая 2018, 20:56

      ....а как же...
      его потом на шашлык пустили...)
      выжили не все...(((

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