Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент: «Марадона согласился возглавить «Динамо-Брест»

14 мая 2018, 18:38
3

Стефано Сеси, агент бывшего тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Динамо-Брест».

Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского «Динамо» в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие.

У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на чемпионат мира как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur», – цитирует Сеси белорусское издание Sputnik.

После восьми туров чемпионата Беларуси брестский клуб занимает восьмое место.

В декабре 2017 года появилась информация о возможном приходе в клуб Валерия Карпина. Через несколько часов тренер опроверг информацию и уточнил, что не знает, откуда она взялась.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1526312961
Ох я бы поостерегся нариков всяких приглашать. Сейчас 8 место хотя бы...
Ответить
ЮЗИК
1526322567
Похоже на какую то шутку,Марадона вряд ли знает где этот Брест находится
Ответить
zigbert
1526377032
Может и тренировать команду он будет из Дубаи.
Ответить
Главные новости
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
34
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Все новости
Все новости
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+