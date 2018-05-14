Агент: «Марадона согласился возглавить «Динамо-Брест»

Стефано Сеси, агент бывшего тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Динамо-Брест».

Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского «Динамо» в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие.

У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на чемпионат мира как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur», – цитирует Сеси белорусское издание Sputnik.

После восьми туров чемпионата Беларуси брестский клуб занимает восьмое место.

В декабре 2017 года появилась информация о возможном приходе в клуб Валерия Карпина. Через несколько часов тренер опроверг информацию и уточнил, что не знает, откуда она взялась.