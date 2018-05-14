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    Агент: «Марадона согласился возглавить «Динамо-Брест»

    Стефано Сеси, агент бывшего тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Динамо-Брест».

    Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского «Динамо» в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие.

    У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на чемпионат мира как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur», – цитирует Сеси белорусское издание Sputnik.

    После восьми туров чемпионата Беларуси брестский клуб занимает восьмое место.

    В декабре 2017 года появилась информация о возможном приходе в клуб Валерия Карпина. Через несколько часов тренер опроверг информацию и уточнил, что не знает, откуда она взялась.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 18:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:37

      Может и тренировать команду он будет из Дубаи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 мая 2018, 21:29

      Похоже на какую то шутку,Марадона вряд ли знает где этот Брест находится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 14 мая 2018, 18:49

      Ох я бы поостерегся нариков всяких приглашать. Сейчас 8 место хотя бы...

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