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    • Карпин – о работе в «Динамо-Брест»: «Не знаю, откуда взялась эта новость»

    Карпин – о работе в «Динамо-Брест»: «Не знаю, откуда взялась эта новость»

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о работе в «Динамо-Брест».

    – Правда ли, что можете возглавить брестское «Динамо»?

    – Без понятия.

    – Вам ничего не известно?

    – Абсолютно.

    – Но вам было бы интересно поработать в белорусском чемпионате?

    – Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое. Поэтому – без понятия.

    Сегодня белорусский клуб уволил Владимира Журавеля, ранее тренировавшего команду. В минувшем сезоне чемпионата Беларуси брестчане финишировали на четвертом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2017 21:30
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    Комментарии (4)
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    AtticusFinch
    1512586223
    Видимо из Бреста))
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    makson_klim
    1512586904
    Ага...Валера едет тренировать Милю)))Он же его в Спартак звал))))))Все таки хочет с ним встретиться)))(сарказм)
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    belarus-gomel
    1512588560
    классно потроллили!!!
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    ologreds
    1694991787
    numo528343
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