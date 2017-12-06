Карпин – о работе в «Динамо-Брест»: «Не знаю, откуда взялась эта новость»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о работе в «Динамо-Брест».
– Правда ли, что можете возглавить брестское «Динамо»?
– Без понятия.
– Вам ничего не известно?
– Абсолютно.
– Но вам было бы интересно поработать в белорусском чемпионате?
– Не знаю, откуда взялась новость и что это вообще такое. Поэтому – без понятия.
Сегодня белорусский клуб уволил Владимира Журавеля, ранее тренировавшего команду. В минувшем сезоне чемпионата Беларуси брестчане финишировали на четвертом месте.