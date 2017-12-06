Карпин может возглавить «Динамо-Брест»

Согласно телеканалу «Беларусь 5», экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском «Динамо». В минувшем сезоне чемпионата Беларуси клуб финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

Сегодня команду покинул экс-главный тренер Владимир Журавель.

По данным источника, наряду с Карпиным брестский клуб рассматривает кандидатуры тренеров из Чехии и Германии.

Последним клубом в тренерской карьере Карпина было армавирское «Торпедо». Специалист также тренировал «Мальорку».