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    Карпин может возглавить «Динамо-Брест»

    Согласно телеканалу «Беларусь 5», экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском «Динамо». В минувшем сезоне чемпионата Беларуси клуб финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

    Сегодня команду покинул экс-главный тренер Владимир Журавель.

    По данным источника, наряду с Карпиным брестский клуб рассматривает кандидатуры тренеров из Чехии и Германии.

    Последним клубом в тренерской карьере Карпина было армавирское «Торпедо». Специалист также тренировал «Мальорку».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2017 19:25
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    Комментарии (7)
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    Zenit_72
    1512578225
    За что их так, а?
    Ответить
    vladimir-7
    1512581928
    С Карпиным Динамо-Брест последнее место в турнирной таблице обеспечено.
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    Serjoga
    1512582672
    Кучук освободился! Плииииииз!!!!!!!!!!!!!!!
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    Parham
    1512588152
    Я ЗЗАЗАЗААЗААА!!!
    Ответить
    Garrincha58
    1512625591
    вперед Карпуша
    Ответить
    GoLenaStop
    1519557253
    Ага, Жириновского ещё рассмотрите...
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    ologreds
    1694991787
    numo528332
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