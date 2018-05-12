Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фанат заплатит «Астане» 2 миллиона за выход на поле во время матча

    Алматинский районный суд Астаны вынес решение в отношении болельщика ФК «Астана» Шамсулло Файзиева, который выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между астанинцами и испанским «Вильярреалом».

    Клуб из Астаны получил за поступок Файзиева штраф от УЕФА в размере 5 тысяч евро. На эту же сумму организация подала иск на фаната. Заявление «Астаны» было удовлетворено, и теперь болельщику необходимо выплатить 1968150 тенге, сообщает Tengrinews.

    «Астана» играла в плей-офф Лиги Европы в текущем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 мая 2018, 07:35

      А мне просто интересно, где этот дебил такие деньги найдет?.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:46

      вот бы и нашим клубам такую практику перенять и перестать платить за проделки фанатов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:38

      Пусть и другим не повадно будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 12 мая 2018, 09:39

      И это правильно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 мая 2018, 09:07

      Прогулялся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 12 мая 2018, 07:30

      В целом справедливо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 мая 2018, 07:08

      мдаааааааааааааааааааааааааааааааааааа...................................... нет слов!!! наши клубы отстегивают, что в казну РФС, что в казну УЕФА и побольше штрафов из-за фанатов. но что то не слышал чтобы из-за этого на фаната в суд подавали. самых таких жестких на стадион не пускают, но за то что просто выбежал фан.....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11