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  • Фанат заплатит «Астане» 2 миллиона за выход на поле во время матча

Фанат заплатит «Астане» 2 миллиона за выход на поле во время матча

12 мая 2018, 06:42
7

Алматинский районный суд Астаны вынес решение в отношении болельщика ФК «Астана» Шамсулло Файзиева, который выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между астанинцами и испанским «Вильярреалом».

Клуб из Астаны получил за поступок Файзиева штраф от УЕФА в размере 5 тысяч евро. На эту же сумму организация подала иск на фаната. Заявление «Астаны» было удовлетворено, и теперь болельщику необходимо выплатить 1968150 тенге, сообщает Tengrinews.

«Астана» играла в плей-офф Лиги Европы в текущем сезоне.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Лига Европы Астана
Комментарии (7)
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absent32
1526098113
мдаааааааааааааааааааааааааааааааааааа...................................... нет слов!!! наши клубы отстегивают, что в казну РФС, что в казну УЕФА и побольше штрафов из-за фанатов. но что то не слышал чтобы из-за этого на фаната в суд подавали. самых таких жестких на стадион не пускают, но за то что просто выбежал фан.....
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ДСА
1526099451
В целом справедливо.
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Бухбух
1526105265
Прогулялся
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Manilov
1526107159
И это правильно.
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zigbert
1526128705
Пусть и другим не повадно будет.
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OfaZavr
1526143616
вот бы и нашим клубам такую практику перенять и перестать платить за проделки фанатов.
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афоня72
1527309355
А мне просто интересно, где этот дебил такие деньги найдет?.
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