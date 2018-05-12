Фанат заплатит «Астане» 2 миллиона за выход на поле во время матча

Алматинский районный суд Астаны вынес решение в отношении болельщика ФК «Астана» Шамсулло Файзиева, который выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между астанинцами и испанским «Вильярреалом».

Клуб из Астаны получил за поступок Файзиева штраф от УЕФА в размере 5 тысяч евро. На эту же сумму организация подала иск на фаната. Заявление «Астаны» было удовлетворено, и теперь болельщику необходимо выплатить 1968150 тенге, сообщает Tengrinews.

«Астана» играла в плей-офф Лиги Европы в текущем сезоне.