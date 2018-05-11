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  • Адвокат: «Возвращение в «Зенит»? Дождемся окончания сезона»

Адвокат: «Возвращение в «Зенит»? Дождемся окончания сезона»

11 мая 2018, 23:54
21

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат не стал комментировать информацию о возвращении в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я – кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона», – сказал Адвокат.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик Манчини Роберто
Комментарии (21)
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Dimka_Foxy
1526074780
Уж если не Богданыч, то только ты или спалетти)
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Зенит 12
1526076332
Это было бы не плохо возвращение Адвоката в Зенит
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Павел Амурский
1526076840
Это будет уже не тот Адвокаат.
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zagrizlik
1526081130
Мозгов у рук-ва зенита нет...Лучше Семака поставить и дешевле.
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zarya-lk72
1526089961
«Если Семак захочет уйти в «Зенит» - ПРЕДЛОЖИТЕ - ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ и игроки пойдут за АВТОРИТЕТОМ. Адвокат - придет зарабатывать на старость
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Путник 13
1526091666
Адвокат конечно стар ..но ..российский футбол знает ..болельщики примут ..опыт огромный ..Если не он ..то Спаллетти..
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la verdad
1526097894
Как и всё пенсионерское руководство страны, начальники Зенита пытаются дважды войти "в одну реку". Вы ещё чемпионский состав 84 года соберите:))) Вдруг поможет???)))
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yorgenbarenz
1526101060
Интересно,кого ещё так провожали российские болелы,как болелы Зенита проводили Д.Адвоката в аэропорту ?Ему оказали высшие почести,на уровне великого политика,пели песню,от которой он прослезился.Питерские болельщики сами,по зову души приехали проводить отличного тренера,при котором Зенит показывал очень красивый футбол.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526102033
Очередной клинический бред. Опять Фурсенко из лечебницы сбежал?
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zigbert
1526102501
Видимо предложение от Зенита ему поступило.
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