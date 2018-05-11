Адвокат: «Возвращение в «Зенит»? Дождемся окончания сезона»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат не стал комментировать информацию о возвращении в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я – кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона», – сказал Адвокат.

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