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    Адвокат: «Возвращение в «Зенит»? Дождемся окончания сезона»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат не стал комментировать информацию о возвращении в санкт-петербургский клуб.

    «Зенит» еще играет в нынешнем сезоне чемпионата России. С моей стороны было бы не этично комментировать какие-либо слухи о том, что я – кандидат на пост нового тренера. Пока есть действующий тренер, комментировать слухи нет смысла. Давайте дождемся окончания сезона», – сказал Адвокат.

    Corriere della Serra: На следующей неделе Манчини возглавит сборную Италии

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 23:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:24

      сомнительный вариант, опять могут быть те же грабли последних лет.

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 12 мая 2018, 08:53

      бомжи подбирают бомжей

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:21

      Видимо предложение от Зенита ему поступило.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 мая 2018, 08:13

      Очередной клинический бред. Опять Фурсенко из лечебницы сбежал?

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 мая 2018, 07:57

      Интересно,кого ещё так провожали российские болелы,как болелы Зенита проводили Д.Адвоката в аэропорту ?Ему оказали высшие почести,на уровне великого политика,пели песню,от которой он прослезился.Питерские болельщики сами,по зову души приехали проводить отличного тренера,при котором Зенит показывал очень красивый футбол.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > yorgenbarenz 12 мая 2018, 09:54

      Если Адвоокат вернётся в Зенит -команда возрадмтся,как прежде!Ведь Дик создал тот фундамент на котором работали и Спаллетти и Вилаш Боош.Сейчас фундамент полностью разрушен!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 мая 2018, 07:04

      Как и всё пенсионерское руководство страны, начальники Зенита пытаются дважды войти "в одну реку". Вы ещё чемпионский состав 84 года соберите:))) Вдруг поможет???)))

      3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 мая 2018, 07:03

      Смешно , Адвокат-ГЕРОЙ.За 4 Сезона одно чемпионство и К УЕФА........Если б Манчини дали столько времени , медалей бы было не меньше....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 мая 2018, 06:39

      Семака -- на долгие годы !!!

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 12 мая 2018, 05:21

      Адвокат конечно стар ..но ..российский футбол знает ..болельщики примут ..опыт огромный ..Если не он ..то Спаллетти..

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Путник 13 12 мая 2018, 10:01

      Спалетти-"наследник" Дика, он только продолжил, то, что создал голландец!Считаю, что в данной ситуации Зениту нужен СТРОИТЕЛЬ, А ТАКОВЫМ БУДЕТ ТОЛЬКО АДВООКАТ!

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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 12 мая 2018, 04:52

      «Если Семак захочет уйти в «Зенит» - ПРЕДЛОЖИТЕ - ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ и игроки пойдут за АВТОРИТЕТОМ. Адвокат - придет зарабатывать на старость

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