Лопетеги перенес дату объявления состава сборной Испании на ЧМ-2018 

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявит состав на чемпионат мира 23 мая. Он должен был сделать это 18 мая, но решил перенести дату, потому что некоторые игроки сборной будут участвовать в официальных матчах за свои клубы.

«У нас действительно есть сомнения по поводу состава. Но мы близки к тому, чтобы выбрать 23-х игроков. В списке точно будут игроки, которые мне нравятся и которые заслужили поездку на ЧМ.

Выбор состава – это очень сложно, но это часть работы. Мы постараемся быть максимально честными с игроками», – сказал Лопетеги.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Испании сыграет против команд Ирана, Португалии и Марокко.