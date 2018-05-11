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  • Лопетеги перенес дату объявления состава сборной Испании на ЧМ-2018 

Лопетеги перенес дату объявления состава сборной Испании на ЧМ-2018 

11 мая 2018, 21:23
1

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявит состав на чемпионат мира 23 мая. Он должен был сделать это 18 мая, но решил перенести дату, потому что некоторые игроки сборной будут участвовать в официальных матчах за свои клубы.

«У нас действительно есть сомнения по поводу состава. Но мы близки к тому, чтобы выбрать 23-х игроков. В списке точно будут игроки, которые мне нравятся и которые заслужили поездку на ЧМ.

Выбор состава – это очень сложно, но это часть работы. Мы постараемся быть максимально честными с игроками», – сказал Лопетеги.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Испании сыграет против команд Ирана, Португалии и Марокко.

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания Лопетеги Хулен
Комментарии (1)
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gor77
1526090276
Бомбардир! Когда что-нибудь сами!!! печатаете - НЕ ТОРОПИТЕСЬ!!! Уже ради этого открывать ваш сайт становится интересно! )))) "Лопетеги перенес дату обяъвления???????? состава сборной Испании на ЧМ-2018"
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