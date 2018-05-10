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    Гаттузо поругался с журналистом после разгрома в финале Кубка Италии

    Главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка Италии (0:4) не понравился вопрос про бывшего тренера «россонери» Винченцо Монтеллу.

    – Считаете ли вы, что некоторым качествам вашей команды вы обязаны Монтелле?

    – Мы только что проиграли 0:4, а вы спрашиваете меня о Монтелле? Великолепно. Я весь горю, а вы задаете такой вопрос. Это нечто.

    В другом интервью тренер сказал, что итоговый счет на «Стадио Олимпико» не отображает хода игры.

    В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч

    Источник: Calciomercato

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    10.05.2018 18:48
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