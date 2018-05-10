Гаттузо поругался с журналистом после разгрома в финале Кубка Италии

Главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка Италии (0:4) не понравился вопрос про бывшего тренера «россонери» Винченцо Монтеллу.

– Считаете ли вы, что некоторым качествам вашей команды вы обязаны Монтелле?

– Мы только что проиграли 0:4, а вы спрашиваете меня о Монтелле? Великолепно. Я весь горю, а вы задаете такой вопрос. Это нечто.

В другом интервью тренер сказал, что итоговый счет на «Стадио Олимпико» не отображает хода игры.

В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч