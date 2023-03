В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч

«Ювентус» забил «Милану» четыре безответных гола в финале Кубка Италии.

В составе «бьянконери» отличились Мехди Бенатиа (дважды) и Дуглас Коста. Нападающий миланской команды Никола Калинич забил в свои ворота.

Предлагаем вашему вниманию голы со «Стадио Олимпико».

1:0 – Бенатиа, 56

Great header by Benatia to put Juventus 1-0 up but Serie C defending by Milan pic.twitter.com/UqWeQTPrIx — Ste Carson (@sjrcarson) 9 мая 2018 г.

2:0 – Коста, 61

Milan are all over the place, Costa makes it 2-0 to Juventus pic.twitter.com/RWo3c4WG2m — Ste Carson (@sjrcarson) 9 мая 2018 г.

3:0 – Бенатиа, 64

Benatia scores his second to put Juventus 3-0 up, Milan have imploded pic.twitter.com/vw6GFqkejz — Ste Carson (@sjrcarson) 9 мая 2018 г.

4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота)