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  • В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч

В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч

10 мая 2018, 00:11
8

«Ювентус» забил «Милану» четыре безответных гола в финале Кубка Италии.

В составе «бьянконери» отличились Мехди Бенатиа (дважды) и Дуглас Коста. Нападающий миланской команды Никола Калинич забил в свои ворота.

Предлагаем вашему вниманию голы со «Стадио Олимпико».

1:0 – Бенатиа, 56

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2:0 – Коста, 61

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:0 – Бенатиа, 64

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота)

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Источник: Twitter
Италия. Кубок Ювентус Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (8)
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Антибиотик111
1525900925
Думаю всему виной отношение болельщиков Милана к вратарю и его брату,а так же низкая зарплата.Нужно срочно поднять ее до 10 млн и в контракте прописать сумму отступных в 100.000.000 евро.Супер вратарь!
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panmon
1525901540
Я чёт не заметил огромных косяков. Ну да, третий должен был лучше играть... Все ж ясно - нынешний Милан не ровня Юве, увы
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rossonero666
1525902570
Наша дырявая малолетка слила матч. А я ещё год назад говорил продавать пока ценник ещё не упал
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нейтральныйкакникто
1525921452
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает взять реванш у «Ювентуса» за поражение в финале Кубка Италии в 2016 году. «Вся команда заслужила эту победу своей отличной игрой, мы упорно работали, чтобы попасть в финал, мы это заслужили. Мы — прекрасная команда. Мы настолько едины, что сопернику тяжело нас сломить. Тренер сделал нас настоящей командой, мы всегда вместе. Как говорит наш тренер: «усталости не существует, это все лишь у тебя в голове». Встреча с «Ювентусом»? Теперь у нас больше опыта, чем два года назад. Я до сих пор не могу отойти от того финала и надеюсь отомстить», – заявил вратарь Mediaset Premium. ------ВО КАК....Браво Доннарумма
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Dimon013
1525934946
Не понимаю, почему многие говорят, что Доннарумма прямая замена Буффона! До Буффона ему еще работать и работать!
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mihail200606
1525935753
Рано пацана хвалить начали... Сначала СМИ сами раскрутили его, а теперь удивляются а че ж он оказывается не такой крутой..
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OfaZavr
1525936324
это показатель что до топ уровня ему еще работать и работать, рано его восхвалять начали.
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zigbert
1526022333
Работать и трудится на тренировках,повышая свое мастерство. А может быть у него что то с психологией?
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