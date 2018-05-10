В двух из четырех голов «Ювентуса» Доннарумма не смог зафиксировать мяч

«Ювентус» забил «Милану» четыре безответных гола в финале Кубка Италии.
В составе «бьянконери» отличились Мехди Бенатиа (дважды) и Дуглас Коста. Нападающий миланской команды Никола Калинич забил в свои ворота.
Предлагаем вашему вниманию голы со «Стадио Олимпико».
1:0 – Бенатиа, 56
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2:0 – Коста, 61
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3:0 – Бенатиа, 64
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4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота)
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Источник: Twitter