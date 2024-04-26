- 25 апреля
- 00:10 Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1) 1
- 24 апреля
- 11:01 Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
- 23 апреля
- 23:59 Кубок Италии. «Ювентус» проиграл «Лацио» (1:2), но пробился в финал турнира
- 3 апреля
- 11:55 Аллегри объяснил важность для «Ювентуса» победы над «Лацио»
- 09:04 «Фиорентина» – «Аталанта»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 3 апреля
- 2 апреля
- 23:58 Кубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0) в первом матче 1/2 финала
- 20:07 «Ювентус» – «Лацио»: прогноз на матч 1/2 Кубка Италии, 2 апреля
- 9 марта
- 16:00 Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» – догонит ли Хвича Марадону и других лидеров рейтинга? 1
- 22 января
- 10:57 «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2024
- 19 января
- 13:40 Трансляция «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024
- 18 января
- 11:39 Трансляция «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024
- 14 января
- 13:41 Фото Фанаты «Ромы» оставили угрожающее послание игрокам после поражения от «Лацио» 4
- 12 января
- 00:51 Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Фрозиноне» (4:0), у Милика хет-трик
- 11 января
- 22:39 Пиоли обвинил Миранчука в симуляции 2
- 10:27 Трансляция «Ювентус» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2024
- 00:59 Кубок Италии. «Аталанта» выбила «Милан» (2:1), Миранчук заработал победный пенальти
- 10 января
- 22:03 Кубок Италии. «Лацио» выбил «Рому» (1:0) и стал вторым полуфиналистом 1
- 14:56 Трансляция «Милан» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024
- 14:41 Трансляция «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024
- 01:52 Определился первый полуфиналист Кубка Италии
- 9 января
- 11:56 Трансляция «Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
- 6 января
- 20:55 Миранчук – в символической сборной 1/8 финала Кубка Италии
- 5 января
- 00:51 Кубок Италии. «Ювентус» уничтожил «Салернитану» (6:1) и вышел в 1/4 финала
- 4 января
- 21:09 Фото «Аталанта» двумя словами описала гол Миранчука 2
- 18:44 Каррера охарактеризовал игру Миранчука за «Аталанту» 1
- 12:05 Трансляция «Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2024
- 10:09 Миранчук рассказал о своей физической форме и установках Гасперини
- 01:09 Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
- 00:55 Миранчук прокомментировал свои 1+1 в матче с «Сассуоло»
- 3 января
- 23:59 Гасперини оценил Миранчука в матче с «Сассуоло» – у россиянина 1+1 4