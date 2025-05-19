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Статистика игроков Кубок Италии 2025-2026

#
Игрок
Команда
1
П
Фраттези Д.
2
П
Влашич Н.
3
З
Валери Э.
4
П
Сучич П.
5
Н
Крстович Н.
6
Н
Тюрам М.
7
З
Мартин А.
8
З
Уэсли
9
З
Тавареш Н.
10
П
Фаббиан Д.
11
П
Деле-Баширу Ф.
12
Н
Бэйли Л.
13
Н
Дзакканьи М.
14
З
Войвода М.
15
П
Brando Moruzzi
16
Н
Камарда Ф.
17
З
Томори Ф.
18
Н
Кода М.
19
З
Хольм Э.
20
З
Кандела А.
21
Н
Берарди Д.
22
Н
Фила Д.
23
П
Мхитарян Г.
24
П
Зелински П.
25
П
Чалханоглу Х.
26
Н
Родригес Х.
27
П
Mattia Vitale
28
П
Дюмфрис Д.
29
Н
Кюн Н.
30
П
Пас Н.
31
П
Камате И.
32
Н
Нгонг С.
33
З
ван дер Бремпт И.
34
Н
Илие Р.
35
З
Карлос Д.
36
З
Хапс Р.
37
П
Самарджич Л.
38
Н
Хименес С.
39
П
Адопо М.
40
Н
Скамакка Д.
И
П
3
2
3
2
1
2
5
2
4
2
5
1
1
1
1
1
5
1
2
1
4
1
1
1
4
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
4
1
2
1
3
1
1
1
5
1
1
1
2
1
3
1
1
1
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
4
1
И - игры, П - голевые передачи
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