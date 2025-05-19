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Италия. Кубок
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Статистика игроков Кубок Италии 2025-2026
2025-2026
2024-2025
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Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
П
Фраттези Д.
Интер
2
П
Влашич Н.
Торино
3
З
Валери Э.
Парма
4
П
Сучич П.
Интер
5
Н
Крстович Н.
Аталанта
Лечче
6
Н
Тюрам М.
Интер
7
З
Мартин А.
Дженоа
8
З
Уэсли
Рома
9
З
Тавареш Н.
Лацио
10
П
Фаббиан Д.
Фиорентина
Болонья
11
П
Деле-Баширу Ф.
Лацио
12
Н
Бэйли Л.
Рома
13
Н
Дзакканьи М.
Лацио
14
З
Войвода М.
Комо
15
П
Brando Moruzzi
Эмполи
16
Н
Камарда Ф.
Лечче
17
З
Томори Ф.
Милан
18
Н
Кода М.
Сампдория
19
З
Хольм Э.
Ювентус
Болонья
20
З
Кандела А.
Специя
21
Н
Берарди Д.
Сассуоло
22
Н
Фила Д.
Венеция
23
П
Мхитарян Г.
Интер
24
П
Зелински П.
Интер
25
П
Чалханоглу Х.
Интер
26
Н
Родригес Х.
Комо
27
П
Mattia Vitale
Виченца
28
П
Дюмфрис Д.
Интер
29
Н
Кюн Н.
Комо
30
П
Пас Н.
Комо
31
П
Камате И.
Интер
32
Н
Нгонг С.
Торино
33
З
ван дер Бремпт И.
Комо
34
Н
Илие Р.
Эмполи
35
З
Карлос Д.
Комо
36
З
Хапс Р.
Венеция
37
П
Самарджич Л.
Аталанта
38
Н
Хименес С.
Милан
39
П
Адопо М.
Кальяри
40
Н
Скамакка Д.
Аталанта
И
П
3
2
3
2
1
2
5
2
4
2
5
1
1
1
1
1
5
1
2
1
4
1
1
1
4
1
3
1
1
1
2
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3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
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4
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2
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4
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2
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3
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1
1
5
1
1
1
2
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3
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1
1
4
1
И
- игры,
П
- голевые передачи
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