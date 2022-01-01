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Италия. Кубок
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Кубок Италии 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Альянц Стадиум
Турин
41 000
2
Джузеппе Меацца
Милан
81 277
3
Олимпико
Рим
73 261
4
Диего Армандо Марадона
Неаполь
60 240
5
Атлети Адзурри
Бергамо
24 950
6
Артемио Франки
Флоренция
47 282
7
Стадио Олимпико
Турин
27 994
8
Луиджи Феррарис
Генуя
36 703
9
Ренато ДальАра
Болонья
38 279
10
Удинезе Арена
Удине
30 642
11
Читта дель Триколоре
Реджо-Эмилия
20 084
12
Унипол Домус
Кальяри
16 412
13
Марко Антонио Бентегоди
Верона
38 402
14
Эннио Тардини
Парма
27 906
15
Карло Кастеллани
Эмполи
19 847
16
Виа Дель Маре
Лечче
36 285
17
Джузеппе Синигалья
Комо
13 602
18
Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
7 426
19
У-Пауэр
Монца
18 568
20
Ренцо Барбера
Палермо
36 349
21
Бенито Стирпе
Фрозиноне
16 227
22
Альберто Пикко
Специа
11 466
23
Джованни Зини
Кремона
16 003
24
Адриатико
Пескара
24 400
25
Арена Гарибальди
Пиза
9 900
26
Дино Мануцци
Чезена
23 860
27
Сан Никола
Бари
61 673
28
Ромео Менти
Кастелламмаре-ди-Стабия
13 000
29
Никола Чераволо
Катанцаро
14 650
30
Альберто Бралья
Модена
21 151
31
Партенио-Адриано Ломбарди
Авеллино
26 000
32
Данило Мартелли
Мантуя
5 423
33
Стадио Друсо
Больцано
5 539
34
Стадио дей Марми
Каррара
3 520
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