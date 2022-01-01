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Италия. Кубок
Футбольные тренеры
Кубок Италии 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Конте Антонио
-
2
Сарри Маурицио
Аталанта
3
Аллегри Массимилиано
Наполи
4
Спаллетти Лучано
Ювентус
5
Ваноли Паоло
-
6
Гасперини Джан Пьеро
Рома
7
Ди Франческо Эусебио
Венеция
8
Виейра Патрик
-
9
Фабрегас Сеск
Комо
10
Индзаги Филиппо
Палермо
11
Джампаоло Марко
Лечче
12
Итальяно Винченцо
Бешикташ
13
Де Росси Даниэле
Дженоа
14
Киву Кристиан
Интер
15
Гроссо Фабио
Фиорентина
16
Земан Зденек
Пескара
17
Палладино Раффаэле
-
18
Неста Алессандро
Авеллино
19
Кастори Фабрицио
Зюйдтироль
20
Д'Аверса Роберто
-
21
Барони Марко
-
22
Никола Давиде
Кремонезе
23
Джилардино Альберто
-
24
Куэста Карлос
Парма
25
Марино Паскуале
Бари
26
Виали Вильям
Реджана 1919
27
Бьянко Паоло
Монца
28
Поссанзини Давиде
Мантова
29
Д'Анджело Лука
Специя
30
Калабро Никола Антонио
Каррарезе
31
Пальюка Гидо
-
32
Руньяич Коста
Удинезе
33
Писакане Фабио
Кальяри
34
Миньяни Микеле
-
35
Виварини Винченцо
-
36
Дзанетти Паоло
Верона
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