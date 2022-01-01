Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Сетка
Новости
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Кубок
Команды
Кубок Италии 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Ювентус
€ 492,70 млн
2
Милан
€ 488,30 млн
3
Интер
€ 618,85 млн
4
Рома
€ 465,70 млн
5
Наполи
€ 396,60 млн
6
Аталанта
€ 413,10 млн
7
Фиорентина
€ 227,10 млн
8
Лацио
€ 187,75 млн
9
Торино
€ 125,40 млн
10
Дженоа
€ 149,30 млн
11
Болонья
€ 261,40 млн
12
Удинезе
€ 174,85 млн
13
Сампдория
€ 30,25 млн
14
Сассуоло
€ 197,55 млн
15
Кальяри
€ 152 млн
16
Верона
€ 80,35 млн
17
Парма
€ 177,45 млн
18
Эмполи
€ 19,55 млн
19
Лечче
€ 88,38 млн
20
Комо
€ 371,80 млн
21
Венеция
€ 76,35 млн
22
Монца
€ 43,30 млн
23
Палермо
€ 32,75 млн
24
Фрозиноне
€ 29,40 млн
25
Специя
€ 13,55 млн
26
Кремонезе
€ 67,50 млн
27
Пескара
€ 8,25 млн
28
Пиза
€ 87,20 млн
29
Чезена
€ 11,98 млн
30
Бари
€ 13,55 млн
31
Виченца
€ 1,50 млн
32
Юве Стабиа
€ 9,30 млн
33
Катанцаро
€ 15,25 млн
34
Авеллино
€ 15,75 млн
35
Модена
€ 16,03 млн
36
Падова
€ 7,65 млн
37
Виртус Энтелла
€ 2,65 млн
38
Тернана
39
Мантова
€ 11,80 млн
40
Римини
41
Каррарезе
€ 13,58 млн
42
Аудаче Чериньола
43
Зюйдтироль
€ 5,45 млн
44
Реджана 1919
€ 8,83 млн
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+