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Италия. Кубок
Бомбардиры
Бомбардиры Кубок Италии 2025-2026
Сезон:
2025-2026
2024-2025
2010-2011
2008-2009
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
П
Пашалич М.
Аталанта
2
П
Йебоа Д.
Венеция
3
П
Батурина М.
Комо
4
П
Думбия И.
Венеция
5
Н
Пеллегрино М.
Парма
6
Н
Адамс Ч.
Торино
7
Н
Да Кунья Л.
Комо
8
П
Диуф А.
Интер
9
Н
Бонни А.
Интер
10
Н
Дувикас А.
Комо
11
П
Чалханоглу Х.
Интер
12
Н
Кастро С.
Болонья
13
Н
Пикколи Р.
Кальяри
Фиорентина
14
Н
Тюрам М.
Интер
15
П
Пас Н.
Комо
16
Н
Нослин Т.
Лацио
17
П
Сучич П.
Интер
18
Н
Пио Эспозито Ф.
Интер
19
П
Локателли М.
Ювентус
20
Н
Мартинес Л.
Интер
21
П
Роберто С.
Комо
22
Н
Дэвид Д.
Ювентус
23
Н
Гондо С.
Реджана 1919
24
Н
Gabriele Artistico
Специя
25
З
Романьоли А.
Лацио
26
Н
Дзакканьи М.
Лацио
27
Н
Диа Б.
Лацио
28
Н
Мората А.
Комо
29
Н
Леау Р.
Милан
30
П
Деле-Баширу Ф.
Лацио
31
Н
Куленович С.
Торино
32
Н
Квернадзе Г.
Фрозиноне
33
Н
Роу Д.
Болонья
34
П
Каба М.
Лечче
35
П
Атта А.
Удинезе
36
Н
Iker Bravo
Удинезе
37
П
Казадеи Ч.
Торино
38
П
Ильхан Э.
Торино
39
З
Доиг Д.
Сассуоло
40
П
Влашич Н.
Торино
И
Г
Пен
Г/И
4
4
0
1
1
2
0
2
4
2
1
0.5
1
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
1
5
2
0
0.4
5
2
0
0.4
3
2
0
0.67
5
2
0
0.4
2
2
0
1
2
2
0
1
2
2
0
1
5
2
0
0.4
5
1
0
0.2
5
1
0
0.2
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
1
1
1
1
2
1
0
0.5
4
1
0
0.25
2
1
0
0.5
1
1
0
1
1
1
0
1
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
4
1
0
0.25
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
1
1
0
1
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
1
1
0
1
3
1
0
0.33
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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