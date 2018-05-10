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    Гаттузо: «Счет в финале Кубка Италии не отображает хода игры»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог поражению от «Ювентуса» (0:4) в матче за Кубок Италии.

    «Таков футбол. Счет не всегда отображает ход игры, но за ошибки надо платить. На протяжении 56-ти минут (до первого гола – прим. «Бомбардира») мы делали то, что должны были, и «Ювентус» не доставлял нам проблем, если не брать во внимание удар Манджукича головой.

    Мы должны смириться с тем, что допустили оплошности. Надо принять их.

    Я остаюсь молодым тренером и по-прежнему учусь профессии. Мне надо уметь понимать, какие именно решения привели к поражению. В этом конкретном матче стоит смотреть не итоговый счет, а на ход встречи.

    Больно понимать, что с нами приехало 40 тысяч болельщиков, а мы показали такой результат. Впереди у нас два матча против команд, которые находятся в лучшей форме, чем мы. Надо улучшать игру и пытаться выйти в Лигу Европы», – сказал итальянец.

    Рекордсмен Италии по количеству выигранных Кубков завоевал трофей в 13 раз. Автор дубля на «Стадио Олимпико» Мехди Бенатиа сказал, что команда переписала историю национального футбола.

    Источник: Football Italia

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    10.05.2018 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 мая 2018, 10:52

      да все счет отражает потому что милан уже давно простой середняк и юве он просто не соперник

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