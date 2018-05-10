Тимощук: «Миллионный болельщик за сезон станет для «Зенита» большим достижением»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал новость о том, что на матч 30 тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» придет миллионный болельщик петербургского клуба за сезон.

«Когда на матч со «СКА-Хабаровск» придет миллионный болельщик в сезоне-2017/18, это станет фантастическим событием. Хорошо, что открыли такой комфортный стадион, на котором очень удобно смотреть футбол. Могу сказать, что новое поле в очень хорошем состоянии. А инфраструктура и всe, что создано на арене, служит тому, чтобы болельщикам было максимально комфортно.



Поэтому миллионный болельщик станет для стадиона и «Зенита» очень большим достижением. С другой стороны, надеюсь, это будет первый маленький подобного рода юбилей по сравнению с тем, что на нашем стадионе будет происходить в дальнейшем», — сказал Тимощук в интервью пресс-службе клуба.

Перед последним туром чемпионата команда Роберто Манчини занимает пятое место в турнирной таблице.