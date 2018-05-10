Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимощук: «Миллионный болельщик за сезон станет для «Зенита» большим достижением»

    Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал новость о том, что на матч 30 тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» придет миллионный болельщик петербургского клуба за сезон.

    «Когда на матч со «СКА-Хабаровск» придет миллионный болельщик в сезоне-2017/18, это станет фантастическим событием. Хорошо, что открыли такой комфортный стадион, на котором очень удобно смотреть футбол. Могу сказать, что новое поле в очень хорошем состоянии. А инфраструктура и всe, что создано на арене, служит тому, чтобы болельщикам было максимально комфортно.

    Поэтому миллионный болельщик станет для стадиона и «Зенита» очень большим достижением. С другой стороны, надеюсь, это будет первый маленький подобного рода юбилей по сравнению с тем, что на нашем стадионе будет происходить в дальнейшем», — сказал Тимощук в интервью пресс-службе клуба.

    Перед последним туром чемпионата команда Роберто Манчини занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:25

      Это надо как то отметить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 мая 2018, 16:42

      хоть одно утешение

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 мая 2018, 16:08

      Интересно -- подарок для него предусмотрен -- или уже известно , кто он и подарок отдадут по тихому ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Zenmaster 10 мая 2018, 18:22

      А ты догадлив.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > Zenmaster 10 мая 2018, 18:47

      По тихому подарок отдавать не будут, сделают из этого шоу, лишний раз пиар, а кто он, думаю, им давно уже известно. Милионный болельщик уже назначен...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11