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  • Кубок России. «Тосно» обыграл «Авангард» в финале благодаря голу Мирзова

Кубок России. «Тосно» обыграл «Авангард» в финале благодаря голу Мирзова

9 мая 2018, 21:07
59

Гол Резиуана Мирзова принес «Тосно» победу над «Авангардом» в финале Кубка России. Итоговый счет – 2:1. В первом тайме отличились Алексей Скворцов и Игорь Киреев.

Для команды из Ленинградской области победа стала первой в истории.

Россия. Кубок. Финал

Тосно (Ленинградская область) – Авангард (Курск) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Скворцов, 10; 1:1 – Киреев, 16; 2:1 – Мирзов, 80.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев (Карницкий, 88), Сухарев, Палиенко (Роша, 58), Скворцов (Рикардиньо, 66), Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

«Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук (Акбашев, 82), Коробов, Киреев, Альшин, Болов (Тлупов, 77).

Предупреждения: Буйволов, 56 – Федчук, 76.

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Самый необычный финал Кубка России в истории

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Тосно Авангард
Комментарии (59)
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Shogun
1525889368
Тосно с заслуженной победой, но лицензирование для участия в ЛЕ он не пройдут, в первом тайме было равенство, а второй тайм прошел чисто под диктовку Тосно, еще раз Тосно с победой и всех С Великим Праздником Победы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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insider_retro
1525889756
Без всяких претензий на мастерство, команды играли на победу и рубились за каждый кусок газона!.. Кураж и удача на стороне Тосно!.. С победой!..
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alex1951
1525889970
За такое дело Тосно оставить в Высшей лиге!
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PavelSKASPB
1525889993
Очередной договорняк
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Zeff
1525890090
Тосно с первым титулом Вас! Молодцы!
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Вомбат
1525890134
Смотрел этот финал Кубка России и вспоминал с тоской какой статус был у этого Кубка еще лет 20 назад. Про советские времена я уж и не вспоминаю, слишком горько об этом думать, наблюдая игру двух, грубо говоря, дворовых команд в финале Кубка страны.
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Munez89
1525890424
С победой Тосно и болельщиков этого клуба!Заслужили!
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Виктор12
1525890528
Поздравляем ФК Тосно с победой в Кубке России 2018 года. Очень рад за Дмитрия Парфёнова! Большое тренерское достижение! Выделяю Мирзова, Буйволова, Галиулина, да и остальные игроки сыграли на уровне, кроме одной ошибки, когда дали сопернику забить. По игре Тосно играл ЛУЧШЕ и поэтому ПОБЕДИЛ. Мирзов взял игру на себя, обыграл нескольких соперников и забил ПОБЕДНЫЙ кубковый гол. Авангард старался, но не хватило мастерства и напора. Очень красивая футбольная арена в Волгограде. Матч Кубка России по футболу 2018 г. удался! Ура!
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Munez89
1525896114
Единственная команда из Ленинградской области, которая достойна уважения!С победой Тосно!
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petrucho-spb
1525897974
Тосно поздравляю от души. Курск вы тоже молодцы,не часто команды из ФНЛ попадают в финал.Вы уже в истории!
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