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    Кубок России. «Тосно» обыграл «Авангард» в финале благодаря голу Мирзова

    Гол Резиуана Мирзова принес «Тосно» победу над «Авангардом» в финале Кубка России. Итоговый счет – 2:1. В первом тайме отличились Алексей Скворцов и Игорь Киреев.

    Для команды из Ленинградской области победа стала первой в истории.

    Россия. Кубок. Финал

    Тосно (Ленинградская область) – Авангард (Курск) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Скворцов, 10; 1:1 – Киреев, 16; 2:1 – Мирзов, 80.

    «Тосно»: Юрченко, Жигулев (Карницкий, 88), Сухарев, Палиенко (Роша, 58), Скворцов (Рикардиньо, 66), Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

    «Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук (Акбашев, 82), Коробов, Киреев, Альшин, Болов (Тлупов, 77).

    Предупреждения: Буйволов, 56 – Федчук, 76.

    Календарь Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 21:07
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:45

      поздравляю, молодцы Тосно! надеюсь дадут все же в ЛЕ сыграть для полного счастья и чтобы эти невероятные моменты вошли в историю клуба!

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 мая 2018, 07:19

      Тосно конечно молодцы! Но как эта команда будет представлять всю страну в европе? Не денег, не нормального состава! С таким отношением к турниру наших ведущих клубов надо ликвидировать этот турни, или пусть в него играют команды второй и первой лиги, а командам так сказать рфпл добавить еще один круг к чемпионату страны и пуская учатся играть в футбол без отпуска летом! Может чему и научатся, и будут уважать кубок страны!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 10 мая 2018, 05:58

      День Победы! Ленинградская Битва ! Курская Битва ! Сталинградская Битва ! 9 мая , Волгоград - бывший Сталинград, Тосно/ Ленинградская об./ , Авангард/ Курск /. Спланировано как по заказу.............????????? ИЛИ.........???????

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 мая 2018, 04:58

      Кубок у соперников выиграли, теперь осталось выиграть у подлости(лицензирование).А с этим делом неизвестно, как получится...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 мая 2018, 04:56

      Теперь можно и вылетать из Премьер-Лиги.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 мая 2018, 02:05

      Мирзов в ворота поппал...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 мая 2018, 00:43

      Молодцы! Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 10 мая 2018, 00:35

      Просто красавцы

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 мая 2018, 00:17

      Болел за Курск...........Всё же прожил в этой области с 1976 по 1987 год......Обидно что не выиграли........но это спорт и побеждает сильнейший на данный момент .

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 мая 2018, 00:15

      Обе команды молодцы- но кубок один!!!

      0
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