Кубок России. «Тосно» обыграл «Авангард» в финале благодаря голу Мирзова

Гол Резиуана Мирзова принес «Тосно» победу над «Авангардом» в финале Кубка России. Итоговый счет – 2:1. В первом тайме отличились Алексей Скворцов и Игорь Киреев.

Для команды из Ленинградской области победа стала первой в истории.

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Тосно (Ленинградская область) – Авангард (Курск) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Скворцов, 10; 1:1 – Киреев, 16; 2:1 – Мирзов, 80.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев (Карницкий, 88), Сухарев, Палиенко (Роша, 58), Скворцов (Рикардиньо, 66), Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

«Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук (Акбашев, 82), Коробов, Киреев, Альшин, Болов (Тлупов, 77).

Предупреждения: Буйволов, 56 – Федчук, 76.

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