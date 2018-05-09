Фалькао может перейти в «Милан» в обмен на Андре Силву

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао летом может перейти в итальянскую Серию А, сообщает Tuttosport. В его услугах заинтересован «Милан».

Итальянцы готовы совершить обмен, отпустив во французский клуб своего нападающего Андре Силву. Оба игрока сотрудничают с агентом Жорже Мендешом, что повышает шансы дна данный трансфер.

Напомним, португалец перешел в «Милан» прошлым летом из «Порту», а его трансфер обошелся итальянцам в 38 миллионов евро. Контракт футболиста был рассчитан на пять лет. За год он провел 23 матча за «Милан», забив в них два гола в Серии А.