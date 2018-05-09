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    Фалькао может перейти в «Милан» в обмен на Андре Силву

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао летом может перейти в итальянскую Серию А, сообщает Tuttosport. В его услугах заинтересован «Милан».

    Итальянцы готовы совершить обмен, отпустив во французский клуб своего нападающего Андре Силву. Оба игрока сотрудничают с агентом Жорже Мендешом, что повышает шансы дна данный трансфер.

    Напомним, португалец перешел в «Милан» прошлым летом из «Порту», а его трансфер обошелся итальянцам в 38 миллионов евро. Контракт футболиста был рассчитан на пять лет. За год он провел 23 матча за «Милан», забив в них два гола в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 07:28
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:22

      Похоже на рокировку с непонятной для обоих клубов выгодой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 мая 2018, 07:59

      Да, статистика у Сильвы, мягко говоря, слабая!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 07:58

      Фалькао уже староват. А вот Монако Сильву реанимировать может. Только не очень ясно, в чём выгода Милана.

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