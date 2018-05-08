Марсело: «Видеоповторы забирают у футбола зрелищность»

Защитник «Реала» Марсело после ничьей с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура Примеры высказался против введения видеоповторов. По версии Marca, судья Гонсалес Гонсалес допустил грубые ошибки в шести эпизодах встречи.

«Иногда судьи ошибаются, иногда нет. Это не так важно. Такие матчи [как с «Барселоной] проходят очень напряженно. Порой это на руку тебе, порой – сопернику.

Думаю, что в эпизоде с Жорди Альбой стоило назначить пенальти.

Удаление Серхи Роберто? Он ударил меня по лицу, но этот момент уже забыт.

Видеоповторы забирают у футбола зрелищность. Так или иначе, я никто, чтобы решать такие вопросы. Лично мне эта идея не нравится», – сказал бразилец.

В марте появилась информация о том, что со следующего сезона технология VAR будет использоваться в матчах чемпионата Испании.