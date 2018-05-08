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Марсело: «Видеоповторы забирают у футбола зрелищность»

8 мая 2018, 00:16
32

Защитник «Реала» Марсело после ничьей с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура Примеры высказался против введения видеоповторов. По версии Marca, судья Гонсалес Гонсалес допустил грубые ошибки в шести эпизодах встречи.

«Иногда судьи ошибаются, иногда нет. Это не так важно. Такие матчи [как с «Барселоной] проходят очень напряженно. Порой это на руку тебе, порой – сопернику.

Думаю, что в эпизоде с Жорди Альбой стоило назначить пенальти.

Удаление Серхи Роберто? Он ударил меня по лицу, но этот момент уже забыт.

Видеоповторы забирают у футбола зрелищность. Так или иначе, я никто, чтобы решать такие вопросы. Лично мне эта идея не нравится», – сказал бразилец.

В марте появилась информация о том, что со следующего сезона технология VAR будет использоваться в матчах чемпионата Испании.

Источник: ESPN
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Бразилия Марсело
Комментарии (32)
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Cules2013
1525730408
ну да, тогда же будут видны все симуляции и провокации, и голы с оффсайдов. это явно противоречит духу футбола)
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Бухбух
1525745849
Видеоповторы восстанавливают в футболе справедливость, что для Марсело не есть хорошо.
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Zubo
1525747669
Надеюсь мир не состоит из одних идиотов и видео повторов не будет, это убьет футбол , повтор не всегда показывает что то новое , и самое главное разрывает игру на части , как только появятся повторы, им не будет конца, тренеры будут требовать повтора каждую минуту, кто будет решать повторять или нет ?
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Football06
1525752586
Видеоповторы не нужны сказал новоиспеченный Симулянт Мадрида . словами что Роберто попал во лицу он вообще унизился, на повторах четко видно что Роберто ударил не по лицу а по плечу.. А Марсело хватается за лицо и корчится от сильной боли.. А хотя сам подошел к нему начал его толкать, толкать Роберто который просто стоял и всё.. Тем самым заставив его удалить и освободить себе фланг.. Не нужны видеоповторы? Ну тогда ладно, пускай будут ставить нелепые пенальти, забивать с офсайдов и раздавать красные из-за Симулянтов.. Да пусть лучше теряет зрелищность таким вот способом, чем Большие клубы покупают себе судей и выигрывают как попало
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Жёлто-синий
1525755894
Марсело бояться что если видит видео повторы реал больше не выйдет в финал ЛЧ.ведб очевидно если бы были видео повторы реал бы не был бы в финале последние 2 года
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zigbert
1525760441
Все симулянты, конечно же будут против и повторы дадут ясное представление о их сущности.
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Антибиотик111
1525760466
Марсело: «Видеоповторы заберут у Реала титулы».
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BRO_football
1525760470
Да к черту вашу зрелищность, пока в футбол не будут играть по правилам! Если было жёсткое нарушение в штрафной, то судья должен остановить игру и назначить пенальти! Всё, другого не дано! И в угоду зрелищности не замечать некоторые фолы, тем самым игнорируя все правила футбола, это крайне тупо.
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OfaZavr
1525766057
конечно у многих есть причины чтобы быть против видеоповторов, но они очень необходимы в спорных ситуациях и приносят только благо если конечно нужна справедливость.
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Тraumtanzеr
1525766154
Ясен пень не нравится тебе.Как же теперь реал будет симулировать, фолить и провацировать.
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