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    Марсело: «Видеоповторы забирают у футбола зрелищность»

    Защитник «Реала» Марсело после ничьей с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура Примеры высказался против введения видеоповторов. По версии Marca, судья Гонсалес Гонсалес допустил грубые ошибки в шести эпизодах встречи.

    «Иногда судьи ошибаются, иногда нет. Это не так важно. Такие матчи [как с «Барселоной] проходят очень напряженно. Порой это на руку тебе, порой – сопернику.

    Думаю, что в эпизоде с Жорди Альбой стоило назначить пенальти.

    Удаление Серхи Роберто? Он ударил меня по лицу, но этот момент уже забыт.

    Видеоповторы забирают у футбола зрелищность. Так или иначе, я никто, чтобы решать такие вопросы. Лично мне эта идея не нравится», – сказал бразилец.

    В марте появилась информация о том, что со следующего сезона технология VAR будет использоваться в матчах чемпионата Испании.

    Источник: ESPN

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    08.05.2018 00:16
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 мая 2018, 21:31

      Опа!Говорящая обезьянка!!!Думаю если против рЫала так пару годков посудят и сразу мнение поменяется.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 мая 2018, 10:55

      Ясен пень не нравится тебе.Как же теперь реал будет симулировать, фолить и провацировать.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:54

      конечно у многих есть причины чтобы быть против видеоповторов, но они очень необходимы в спорных ситуациях и приносят только благо если конечно нужна справедливость.

      5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 мая 2018, 10:27

      Главное,что видеоповторы будут фиксировать не только нарушения правил среди игроков,но и судейские нарушения, которые станут вещдоками и провинившимся
      станет практически невозможным оправдаться!

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 мая 2018, 09:21

      Да к черту вашу зрелищность, пока в футбол не будут играть по правилам! Если было жёсткое нарушение в штрафной, то судья должен остановить игру и назначить пенальти! Всё, другого не дано! И в угоду зрелищности не замечать некоторые фолы, тем самым игнорируя все правила футбола, это крайне тупо.

      5
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 8 мая 2018, 09:21

      Марсело: «Видеоповторы заберут у Реала титулы».

      6
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:20

      Все симулянты, конечно же будут против и повторы дадут ясное представление о их сущности.

      5
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      Рейтинг: +1055

      3ton 8 мая 2018, 08:49

      Ведь Марсело не сможет симулировать и бить локтем в лицо

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 мая 2018, 08:04

      Марсело бояться что если видит видео повторы реал больше не выйдет в финал ЛЧ.ведб очевидно если бы были видео повторы реал бы не был бы в финале последние 2 года

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 8 мая 2018, 07:09

      Видеоповторы не нужны сказал новоиспеченный Симулянт Мадрида
      . словами что Роберто попал во лицу он вообще унизился, на повторах четко видно что Роберто ударил не по лицу а по плечу.. А Марсело хватается за лицо и корчится от сильной боли.. А хотя сам подошел к нему начал его толкать, толкать Роберто который просто стоял и всё.. Тем самым заставив его удалить и освободить себе фланг.. Не нужны видеоповторы? Ну тогда ладно, пускай будут ставить нелепые пенальти, забивать с офсайдов и раздавать красные из-за Симулянтов.. Да пусть лучше теряет зрелищность таким вот способом, чем Большие клубы покупают себе судей и выигрывают как попало

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      Рейтинг: +585

      tilvan > Football06 8 мая 2018, 10:38

      Роберто бы научиться не реагировать на такие подлости. Профессионал жи. И это касается не только его, а всех, кто реагирует на провокации.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > tilvan 8 мая 2018, 13:07

      Полностью согласен, но как никак сам посмотри он просто стоял а Марсело пошёл так чтоб об него столкнулся.. Там было полным полно места чтоб пройти, но именно так пошел и упал и держался за лицо как плакса начал плакать.. А так да совершенно прав, в таких моментах нужна сила воли и терпение

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      Рейтинг: +585

      tilvan > Football06 8 мая 2018, 15:21

      Да, Марсело говнисто поступил. Таких вещей в футболе немало.
      Вот если бы Роберто сам упал после тычка Марсело, то уже бразилец увидел бы карточку, но не факт, что красную.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > tilvan 9 мая 2018, 15:27

      Полностью поддерживаю тебя с твоим мнением.. В крайнем случае желтую дали бы

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      Рейтинг: +906

      Football06 > tilvan 9 мая 2018, 15:27

      А хотя, если посмотреть то даже не дав желтую Бэйлу, врядли и желтую дали бы, даже назначили штрафной в пользу Марсело

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