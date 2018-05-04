Ловрен: «Мы горды тем, что Клопп тренирует «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о работе главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Он изменил многое в клубе – не только игроков, но и вещи вокруг команды, он изменил наш подход к работе и образ мышления. Сейчас все более позитивно. Даже когда мы играем не очень хорошо, он всегда находит что-то положительное.

Он не случайно дошел до финала Лиги чемпионов в 2013 году с «Боруссией». Он вернул клубу гордость. Все это чувствуют, все этим живут. Мы должны быть горды тем, что у нас такой тренер», – сказал Ловрен.

«Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдет 26 мая в Киеве.