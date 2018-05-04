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    Ловрен: «Мы горды тем, что Клопп тренирует «Ливерпуль»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мнением о работе главного тренера команды Юргена Клоппа.

    «Он изменил многое в клубе – не только игроков, но и вещи вокруг команды, он изменил наш подход к работе и образ мышления. Сейчас все более позитивно. Даже когда мы играем не очень хорошо, он всегда находит что-то положительное.

    Он не случайно дошел до финала Лиги чемпионов в 2013 году с «Боруссией». Он вернул клубу гордость. Все это чувствуют, все этим живут. Мы должны быть горды тем, что у нас такой тренер», – сказал Ловрен.

    «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдет 26 мая в Киеве.

    Источник: Liverpool Echo

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    04.05.2018 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 21:30

      Клопп хороший тренер и Ливерпуль полностью его команда

      3
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      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > Федя Кабак 5 мая 2018, 11:53

      Линию защиты усилить бы им. И я думаю, что в таком случае Ловрен будет стоять на выход

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