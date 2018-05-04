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  • Ибрагимович отклонил предложение из Китая на 100 миллионов, ему оно показалось недостаточно щедрым

Ибрагимович отклонил предложение из Китая на 100 миллионов, ему оно показалось недостаточно щедрым

4 мая 2018, 09:03
21

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подтвердил, что мог оказаться в Китае. У него было предложение одного из клубов Суперлиги на сумму в 100 миллионов евро, но ему показалось, что это недостаточно щедрое предложение.

«У меня было много предложений, когда я уходил из «Манчестер Юнайтед». И да, одно из них было из Китая. Но я ответил отказом на него. Деньги для меня не важны. Но много денег – всегда важно. Но это предложение было не достаточно щедрым.

Я почувствовал, что мой путь лежит в «Гэлакси». Я выбрал Лос-Анджелес, так как я хочу его покорить», – заявил Ибрагимович.

Источник: The Sun
США. МЛС Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (21)
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ssspartak
1525414272
совсем тронулся
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серега кашин
1525415068
он слишком много на себя берет
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Bobafett
1525415279
Зажрался карлсон шведский!
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Lenin26
1525415457
Походу совсем шапку унесло!
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insider_retro
1525415772
Многие преклоняются перед Златаном, но на излёте своей карьеры, он стал делать больше дел и заявлений, которые показывают излишне не скромную самооценку!..
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BlackMurder
1525418295
1 на 1 не каждый скажет Златану)))
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525419012
...кррррасаучик, ибра! глумится уже над этими толстосумами
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Антибиотик111
1525422745
Ну да.По иброматике 3 млн в США-это больше 100млн в Китае)))
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Полная Канистра
1525427305
товарищ скромней надо быть скромней
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zigbert
1525430871
Конечно он рассчитывал на щедрость китайцев,но они его ничем не удивили.
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