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    Ибрагимович отклонил предложение из Китая на 100 миллионов, ему оно показалось недостаточно щедрым

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подтвердил, что мог оказаться в Китае. У него было предложение одного из клубов Суперлиги на сумму в 100 миллионов евро, но ему показалось, что это недостаточно щедрое предложение.

    «У меня было много предложений, когда я уходил из «Манчестер Юнайтед». И да, одно из них было из Китая. Но я ответил отказом на него. Деньги для меня не важны. Но много денег – всегда важно. Но это предложение было не достаточно щедрым.

    Я почувствовал, что мой путь лежит в «Гэлакси». Я выбрал Лос-Анджелес, так как я хочу его покорить», – заявил Ибрагимович.

    Источник: The Sun

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    04.05.2018 09:03
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 5 мая 2018, 04:39

      если заплатили 25 он точно пошел бы какой дурак за старика платить 100

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 4 мая 2018, 15:51

      «Деньги для меня не важны. Но много денег – всегда важно»,в полку братьев Кличко прибыло.Хотя правильнее будет сказать что не убыло...Жаль конечно,но испокон веков известно что чаще всего гениальные люди немножко конченные,горбонос не стал исключением(

      -1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 мая 2018, 14:52

      Понты, одни понты..его время уже ушло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 13:47

      Конечно он рассчитывал на щедрость китайцев,но они его ничем не удивили.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 12:59

      ****** уже этот цыган !

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 12:48

      товарищ скромней надо быть скромней

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 4 мая 2018, 12:17

      по-моему фигня какая-то. 100 млн. выбрал бы любой.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 мая 2018, 11:32

      Ну да.По иброматике 3 млн в США-это больше 100млн в Китае)))

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 4 мая 2018, 11:22

      Хотел наверно 101 миллион))

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 4 мая 2018, 11:10

      Уху ел.

      0
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