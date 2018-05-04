Ибрагимович отклонил предложение из Китая на 100 миллионов, ему оно показалось недостаточно щедрым

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подтвердил, что мог оказаться в Китае. У него было предложение одного из клубов Суперлиги на сумму в 100 миллионов евро, но ему показалось, что это недостаточно щедрое предложение.

«У меня было много предложений, когда я уходил из «Манчестер Юнайтед». И да, одно из них было из Китая. Но я ответил отказом на него. Деньги для меня не важны. Но много денег – всегда важно. Но это предложение было не достаточно щедрым.

Я почувствовал, что мой путь лежит в «Гэлакси». Я выбрал Лос-Анджелес, так как я хочу его покорить», – заявил Ибрагимович.