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    Английские клубы ни разу не обыгрывали испанцев в финале Лиги чемпионов

    26 мая в Киеве пройдет финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В нем встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

    Этот финал станет четвертым в истории турнира, в котором встретятся команды из Испании и Англии. Первый прошел в сезоне-1992/93. Все три предыдущих противостояния остались на стороне Испании: дважды «Барселона» обыгрывала «Манчестер Юнайтед», еще раз – «Арсенал».

    «Реал» и «Ливерпуль» встречались между собой в 1981 году в финале Кубка чемпионов. Игра состоялась в Париже на «Парк де Пренс». Победу англичанам принес точный удар Алана Кеннеди.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 08:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 13:39

      Зачем отделять Лигу чемпионов от Кубка чемпионов?

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > zigbert 4 мая 2018, 17:26

      Там был другой регламент, хотя, согласен, когда кубки лч считают, учитывают все...

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > zigbert 5 мая 2018, 20:59

      молодца! мы имели реал 2001ом и дальше будем иметь!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 4 мая 2018, 12:13

      Ливер хорош, но за их оборону очень тревожно! Если Рома смогла забить им 6 мячей и еще примерно столько же не забить, то Реал прощать не будет. Будем надеяться, что атака Ливера компенсирует огрехи обороны!

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 11:37

      Вероятно Мадрид и в этот раз победит.
      Единственное что может спасти - нереальная игра Салаха который будет наказывать за каждую ошибку. Но последние матчи он профукал и Ливер не смог показать достойной игры.
      Если обе команды будут играть не очень (во что я не верю) - Реал выиграет за счет стрессоустойчивости и опыта финалов

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 мая 2018, 09:17

      Ливер,конечно хорош..,но мне думается,не осилят они ,Реал.

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