Английские клубы ни разу не обыгрывали испанцев в финале Лиги чемпионов

26 мая в Киеве пройдет финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В нем встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Этот финал станет четвертым в истории турнира, в котором встретятся команды из Испании и Англии. Первый прошел в сезоне-1992/93. Все три предыдущих противостояния остались на стороне Испании: дважды «Барселона» обыгрывала «Манчестер Юнайтед», еще раз – «Арсенал».

«Реал» и «Ливерпуль» встречались между собой в 1981 году в финале Кубка чемпионов. Игра состоялась в Париже на «Парк де Пренс». Победу англичанам принес точный удар Алана Кеннеди.